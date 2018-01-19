Türkiye Öğrenci Kurultayı start aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Türkiye’nin 25 ilinden seçilmiş önder vasfına sahip 500 İmam Hatip Lisesi öğrenci Kocaeli’de buluştu. The Ness Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan katıldı.

MAHALLE BASKISI VARDI

İki gün sürecek olan Türkiye Öğrenci Kurultayı açılış konuşmaları ile başladı. Kuran-i Kerim Tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Genç Önder Başkanı Abdullah Ceylan yaptı. Ardından Çalıştay da konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu İmam Hatip mezunu olduğunu belirterek” Bizim İmam Hatiplere gittiğimiz dönemlerde mahalle baskısı vardı. İmam Hatip’e gittiğini söylemek zordu. İtilmişlik kakılmışlık gibiydi. Bazı iktidarlar gelip kapattılar. Ama Allah’ın yardımı ile yeniden filizlendi. Cumhurbaşkanımızın örnek azmi, inancı ve kararlılığı ile bugün İmam Hatip nesli artık Türkiye’nin öncü, model, kabul edilen, umut bağlanan bir nesil haline geldi. İmam Hatiplerin başlangıcı daha zordu. O günlerde zor şartlar altında İmam Hatipleri kuranları unutmamamız gerekiyor” dedi.

“GENÇLER KENDİNİZE GÜVENİN”

Geleceği emanet edildiği gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, “Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin önüne belirli hedefler kodu. Bu hedeflerin hayata geçirilmesinde siz gençlerin çalışması büyük önem taşıyor. Ülkemizde ve çevremizde yaşanan olaylara batkımızda milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreç aşıyoruz. Sevgili gençler önce kendinize güveneceksiniz ve bu duygu ile ileriye doğru yürüyeceksiniz. Bugün ülkemizin gücünü ve değerlerini dünyaya haykıran bir Cumhurbaşkanımız var. Bu ülkeye bir kez daha gücünü göstermiştir. Sizler de kendinize güvenin ve sadece kendi alanınızdaki sorunlara değil bilim ve teknolojiye katkılar koyun” dedi.

ÜLKEMİZ ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Kurultayda konuşan Bilal Erdoğan ise gençlere önemli mesajlar verdi. Bugün ülkemizin kimisine göre kuşatma altında, kimisine göre çevreleme ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemize doğrudan kast edilmese bile bulunduğumuz coğrafyanın şartları içinden geldiğimiz tarihi derinlik bizi böylesi hayati dönemeçler ile yüz yüze bırakıyor. Bölgemizde devletler parçalanmak isteniyor, yeni federatif yapılanmalar oluşturulmaya çalışıyor. Maalesef şu anda müttefiklerimiz ile neredeyse savaş içine sokulmaya çalışıyoruz. Eskiden müttefiklerine toz kondurmayan, eleştirmeyen bir Türkiye vardı. Biz buna alışarak büyüdük. Sizler bunu görmediniz bile. Bizim alfabemizin bu kadar hızlı değiştirilmesinin en önemli maksadı geçmiş ile olan bağımızı en hızlı şekilde kesmekti. Ama bugün imam hatipli kardeşlerim Osmanlı Türkçesi’ni de öğreniyorlar. Böylece geçmiş ile olan bağımız güçlü bir şekilde tesis edilmiş olacak. Bu gericilik değil. Gericilik insanları görünüşlerine göre inanışlarına göre yargılamaktır” dedi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Gençlere güvendiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, “Bu gençler Akif’in dediği gibi Asım’ın neslidir. Ülkelerin gücü iyi eğitimli insandan gelir. Gençlerimizin eleştirel ve analitik dünce sistemine sahip olarak yetişmesini istiyoruz. Bu ülkenin en büyük yatırımı beşeri sermaye yapılan yatırımdır. Ekonomi için eğitim önemlidir demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi de kaliteli bir eğitimle mümkündür. Bu doğrultuda insanımızın yaşam standartlarını yükseltmek için 10’uncu kalkınma planında eğitime önemli yer verildi.

HEDEFLERE ULAŞILIYOR

Eğitimde iller arasında beşeri ve alt yapı çalışmalarında farkı kaldırmak gerektiği hedef olarak konuldu. Bu çok önemli oranda yapıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı indirildi. İller arasında en büyük pay doğu illerine ayrıldı ve pozitif ayrım yapıldı. Orta öğretimde eğitim yüzde 100’e ulaştırmak için 1 milyon 300 bin öğrencimizi taşıyoruz. Sürekli değişen bilgi ve teknoloji çağında eğitim programı güncellendi. En demokratik katılım ile müfredatımızı güncelledik.

EN BÜYÜK PAYI BİZ AYIRIYORUZ

Milli gelirden eğitime yüzde 6 ayırıyoruz. Avrupa’da en büyük payı biz ayırıyoruz. Okul öncesi eğitim oranı yüzde 39 civarından, geçen yıl yüzde 59’un üzerine çıktı. Bu yıl da belirlenen hedeflerin üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Öğrencilerin kendi muhitlerinde eğitim alması için TEOG’un kaldırılması gerekiyordu şimdi evlatlarımızı kendi evlerine akın okullara yerleştireceğiz. Bu dönemde her alanda olduğu gibi eğitimde daha önceki dönemlerden 4 katından fazla pay ayırdı ve hizmet verildi. Bir şeye önem verip vermediğiniz ona ayırdığınız bütçeden anlarsınız” dedi.

Kurultayın ikinci gününde ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katılacak.