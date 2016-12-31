Türkiye'de Ateşkes Sağlandı Ama...

www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız araştırmada 2015 yılından 2016 ya Türkiye'deki Suriyeli sayısının büyük oranda arttığının ortaya çıktığı görülmekte. 2015 verilerine göre Kocaeli'de 15 bin civarında olan Suriyeli sayısı 2016 da 25 bin rakamlarına ulaştı. Bu veriler İçişleri Bakanlığı verileri ancak İçişleri Bakanlığının resmi verilerine girmeyen kayıt dışı Suriyelilerin de oranı oldukça yüksek.
2015 verilerine göre İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki Suriyeli sayısını 1 milyon 385 bin olarak açıkladı.
Kocaeli: 15.000
Ankara: 30.000
2016 verilerine göre ise Türkiye’de resmi olarak 2 milyon 749 bin 104 Suriyeli geçici korunma kapsamında yaşıyor.