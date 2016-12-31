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Türkiye'de Ateşkes Sağlandı Ama...

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle 5 yıldan beri Suriye'de devam eden iç savaşı sona erdirecek ateşkes sağlandı ancak Türkiye'deki sayısı hızla artıyor.

Türkiye'de Ateşkes Sağlandı Ama...

31 Aralık 2016 Cumartesi 09:52

Yeni bir yıla girerken Suriyeliler de umutla ve hasretle ülkelerine döneceği günlerin hayalini kuruyor. Fakat birçok Suriyeli ülkelerine gitmek istemiyor.

www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız araştırmada 2015 yılından 2016 ya Türkiye'deki Suriyeli sayısının büyük oranda arttığının ortaya çıktığı görülmekte. 2015 verilerine göre Kocaeli'de 15 bin civarında olan Suriyeli sayısı 2016 da 25 bin rakamlarına ulaştı. Bu veriler İçişleri Bakanlığı  verileri ancak İçişleri Bakanlığının resmi verilerine girmeyen kayıt dışı Suriyelilerin de oranı oldukça yüksek. 

2015 verilerine göre İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki Suriyeli sayısını 1 milyon 385 bin olarak açıkladı. Türkiye'de ilimize de büyük pay düştü. Kocaeli'de 15 bin Suriyelinin yaşadığı Bakanlık tarafından açıklandı. Yeni gelen göçlerle birlikte bu sayının daha da arttığı bilinmekte. 

Kocaeli: 15.000

Ankara: 30.000

İstanbul: 330.000

2016 verilerine göre ise Türkiye’de resmi olarak 2 milyon 749 bin 104 Suriyeli geçici korunma kapsamında yaşıyor. Kocaeli de ise 22.591 Suriyeli ile geçen yılın verilerine göre açıklanan sayıda Kocaeli'ndeki Suriyeli sayısının giderek arttığı gözlenmektedir.


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