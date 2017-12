Ücretsiz Spor Eğitimi Verildi

Ücretsiz Spor Okulları, gerçekleştirilen muhteşem bir programla, kış sezonunu kapattı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun sporun tabana yayılması talimatıyla, beş sene önce yola çıkan ve 6-12 yaş öğrencilerine yönelik olan Ücretsiz Spor Okulları, gerçekleştirdiği yılsonu programıyla kış sezonunu kapattı. Spor Okulları’ndan bu yıl, 13 bin 95 çocuk 10 ayrı branşta ücretsiz spor eğitimi aldı. Ücretsiz Spor Okulları öğrencileri bir yıl boyunca aldıkları eğitimi gerçekleştirdikleri gösterilerle gözler önüne serdi. Bu önemli günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Sevgili çocuklarım sporu bir yaşam tarzı haline getiren Spor Okulları’na büyük önem veriyoruz. Sizlerin de bu önem çerçevesinde Spor Okulları’na gelmenizden büyük mutluluk duyuyorum ve sizleri tebrik ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ücretsiz Spor Okulları’nın Yıl Sonu Programı’na Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, ASKF Başkanı Murat Aydın ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar katıldı.

BİSİKLET AKROBASİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Ücretsiz Spor Okulları Yıl Sonu Programı öncesinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı muhteşem bir konser verdi. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun salona girmesinin ardından ise Spor Okulları’nın geçit seremonisi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından ise program, gerçekleştirilen Bisiklet Akrobasi gösterisi ile devam etti. Birbirinden zor hareketleri başarı ile gerçekleştiren bisiklet akrobasi takımı gösterisi ile nefes kesti.

SPOR OKULU ÖĞRENCİLERİ DİSİPLİNLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Yıl Sonu Kapanış Programı’nın en özel anı ise, Spor Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği gösteriler oldu. Masa Tenisi, Atletizm, Basketbol ve Cimnastik branşı öğrencileri aldıkları eğitimi gerçekleştirdikleri gösterilerle ortaya koydu. Disiplinleri ve yetenekleriyle göz dolduran öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.

SPOR OKULLARINA GELMENİZDEN ÇOK MUTLUYUM

Gösterilerin ardından sahneye gelen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu öğrencilere seslendi. Sporun bir hayat tarzı haline gelmesi gerektiğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Evde okulda, her yerde ve her fırsatta düzenli spor yapmalıyız. Spor demek centilmenlik, ahlak, saygı ve sevgi ve her şeyden önce de sağlık demektir” dedi. Sağlıklı yaşamak ve başarılı olmak için her zaman spor yapmak gerektiğini tekrarlayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bunu bir yaşam tarzı haline getirin. Onun için biz de Spor Okullarına büyük önem veriyoruz ve sizlerin de bu önem Sizlerin de bu önem çerçevesinde Spor Okulları’na gelmenizden büyük mutluluk duyuyorum ve sizleri tebrik ediyorum” dedi.

KATILIM BELGELERİNİ BAŞKANIN ELİNDEN ALDILAR

Konuşmanın ardından katılım belgelerinin takdimine geçildi. 12 ilçeyi temsilen bir öğrenci Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanına gelerek katılım belgelerini aldı. Çocukları tek tek kutlayan Başkan Karaosmanoğlu geleceğin sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BU YIL 13.095 ÇOCUK ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMİ ALDI

Beş yıl önce hayata geçirilen Ücretsiz Spor Okulları 12 ilçede ve 54 spor merkezinde hizmet veriyor. 6-12 yaş çocuklarının katıldığı Ücretsiz Spor Okulları’nda bu yıl cimnastik,atletizm, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol, badminton, hentbol yüzme ve güreş olmak üzere 10 farklı branşta eğitim verildi. Bu yıl 13.095 öğrenci Spor Okulları’nuın bu branşlarından ücretsiz olarak yararlandı. Yaz dönemiyle birlikte bu sayının 15 bine hedefine ulaşması bekleniyor.