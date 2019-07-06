Ülkü Ocakları, Başbağlar ve Urumçi'yi unutmadı

Gebze Ülkü Ocakları 26 yıl önce Erzincan Kemaliye’nin Başbağlar Köyünde PKK’lı caniler tarafından şehit edilen 33 masum vatandaşlarımız ve 5 Temmuz 2009’da katil Çin Komünist Partisi tarafından Urumçi’de hunharca katledilen Doğu Türkistanlı soydaşlarımız için bildiri dağıttılar.

Gebzelilere hain terör örgütü PKK ve Çin Devletinin yıllardır Türk milletine karşı sistematik olarak gerçekleştirdiği katliamları anlatan Ülkücü Gençler bu menfur saldırılara karşı milli hafızayı diri tutmalarını istediler.