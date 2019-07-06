Gebzelilere hain terör örgütü PKK ve Çin Devletinin yıllardır Türk milletine karşı sistematik olarak gerçekleştirdiği katliamları anlatan Ülkücü Gençler bu menfur saldırılara karşı milli hafızayı diri tutmalarını istediler.
Ülkü Ocakları, Başbağlar ve Urumçi'yi unutmadı
Gebze Ülkü Ocakları, Başbağlar ve Urumçi katliamında hayatını kaybedenler için bildiri dağıttı
Gebzelilere hain terör örgütü PKK ve Çin Devletinin yıllardır Türk milletine karşı sistematik olarak gerçekleştirdiği katliamları anlatan Ülkücü Gençler bu menfur saldırılara karşı milli hafızayı diri tutmalarını istediler.