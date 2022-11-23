Uluslar Arası UCLG-MEWA Gebze Buluşması Start Aldı





Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 23-24 Kasım tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek UCLG – MEWA 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün açılış konuşmasıyla start aldı. Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA’nın Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantılarına dünya coğrafyasının farklı bölgelerinden 55 belediye ve belediye başkanını bir araya getiriyor. Kapalı oturum divan toplantılarının yanı sıra; açık oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerin ilk gününde haziruna hitaben bir selamlama konuşması gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA çatısı altında yerel yönetim başkanları olarak toplandık.

BÖLGESEL VİZYON VE İŞBİRLİĞİ ÖNCÜSÜ

Bizler iş birliğiyle dünyanın dört bir yanındaki yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirmeye; demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsüyüz. Kıymetli Hazırun; Her şehir, bulunduğu ülkenin mayasıyla mayalanır. Her ülke, içinde bulunduğu bölgeyle güçlenir. Yerel yönetimin başkanları olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetler ülkemizin ve dünyanın istikametini belirliyoruz. Bu sebeple; ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu tüm sorunlarda ve tüm çözüm yollarında yerel yönetimlerin etkisi büyük. Yalnız çok az şey yapabiliriz, birlikte çok şey. Yapmış olduğumuz toplantılar bütün şehirlerimize hizmet edecek. Şüphesiz ki dünya için güzel bir izlenim bırakacak. Bölgesel vizyonumuzu yeniden şekillendirecek, bu vizyonu küresel anlamda duyurabilme imkânı sağlayacak. Böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm UCLG – MEWA üyelerine tekrardan hoş geldiniz, diyorum” ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDEN GENİŞ KATILIM

Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra açılış oturumuna UCLG-MEWA Başkanı ve El Halil (Hebron) Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneıneh, Genel Sekreter Mehmet Duman, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve konuk belediye başkanları katıldı.



























