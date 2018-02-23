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"Üniversite ile sanayi" GTÜ'de buluşacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği'nin himayelerinde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi 11-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

23 Şubat 2018 Cuma 16:44

Akademisyen ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla 11-14 Nisan'da GTÜ'de gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı için GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Görgün, yaptığı konuşmada, Türkiye'de örnek bir sanayi-üniversite işbirliği modelini oluşturmak ve bir başarı hikayesi ortaya koymak istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'yle üniversite sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak istediklerini dile getiren Görgün, "Üniversitemizin kampüsü içinde ilk defa sanayi fuarı organize ediyoruz. Bu fuar aynı zamanda bir insan kaynakları zirvesi olacak, seminerler, konuşmalar ve yarışmaların olduğu bir program olacak." dedi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler de Gebze'nin ülke sanayisine yön veren, Ar-Ge merkezlerinin, tasarım ofislerinin yoğun olarak bulunduğu bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir bölgedeki iş dünyasının temsilcileri olarak; sadece bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin, üretmenin, katma değerli ürün oluşturmanın, nitelikli ara eleman yetiştirmenin zorunlu hale geleceği bir dönemde olduğumuzun ısrarla altını çizmekteyiz." şeklinde konuştu.

GOSB Başkanı Yıldırım da, "Sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek, Ar-Ge çalışmalarını öne çıkarmak ve sanayi-üniversite işbirliğini üst seviyeye taşıyarak, ülkemizin 2023 hedeflerinde bölgenin önemini daha da etkili bir şekilde vurgulamak üzere düzenlenecek zirve bölgemiz için önemli bir organizasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

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