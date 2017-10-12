Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Bu yıl 2 milyondan fazla adayın gireceği ve aileleriyle birlikte milyonların nasıl bir model olacağını merakla beklediği Üniversiteye Geçiş Sistemi’nin (ÜGS) ayrıntılarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç açıklıyor. Saraç’ın açıklamalarından satırbaşları;

-Yeni sistem ilk sınavda uygulanacak.

-Sınavlar; 5 haftasonundan bir haftasonuna çekildi.

-Sınav puan türleri 18’den 4’e indi.

-Sınav soruları için Milli Eğitim müfredatı esas alındı.

-2018-2019 yılındaki yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YÖKS) olacak. Adaylar 2 ayrı sınava tabi tutulacaklar.

-Birinci oturum; Temel yeterlilik testi. İkinci oturum ise Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olacak. İkinci oturumda adayların lise müfredatı bilgisi esas alınacak.

-Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

-Türkçe ve temel matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi müfredattan olacak. 1. oturumda 40 Türkçe, 40 matematik sorusundan oluşan sınav cumartesi sabahı gerçekleştirilecektir.

-Lisan sınavı bir oturumda yapılacak, 80 soru olacak.

-Bu sene baraj puanlarında değişiklik olmayacak. 150 puanın altında alanlar yerleştirilmeyecek.

-200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri takdirde bir sonraki yıl da geçerli olacaktır.

-Yerleştirmede temel yeterlilik puanı esas alınacak.

-Özel yetenekle öğrenci alan programlarda baraj puanı bu sene de var.

-Orta öğretim başarı puanı hesabında değişiklik yok.

-Öğrenciler çalışma sistemini değiştirmesin

-Bu yılki sınav takvimi için ÖSYM ile müzakere edeceğiz.

-Tüm riskleri hesapladık. Mevcut sisteme göre önümüzdeki sınavdan itibaren çok daha az riskli bir sisteme geçiyoruz.