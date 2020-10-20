Üniversiteye Hazırlık Kursları Başladı





Tecrübeli eğitimcilerin görev yaptığı Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde faaliyet gösteren gençlik merkezinde 137’si 12. sınıf ve 78’i mezun olmak üzere toplam 215 öğrenci üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Deneyimli öğretmenlerin programları dâhilinde hafta içi her gün kursa katılan öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları sınavlarında başarılı olmaları ve çok iyi bir üniversiteyi tercih etmeleri için yoğun çalışma yapılıyor. Her geçen yıl başarı grafiğini artıran Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nden geçtiğimiz yıl kursa hazırlanan 75 öğrenci üniversiteyi kazanmıştı. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda bu yılda önemli başarı elde edilmesi hedefleniyor.