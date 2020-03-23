Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı

Vali den Açıklama

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı





Vali Aksoy araştırmacı gazeteci ve belgesel tv program yönetmeni İsmail Kahramanın Kocaeli ile ilgili sorularını cevaplandırdı

Devri alem belgesel program ekibini Gebze valilik makamın da kabul eden Vali Aksoy ile çekilen Belgesel tv programını kurgu yönetmeni Şengül Sarıkaya Geçal tarafından montajlandı