Vali den AçıklamaKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı 23 Mart 2020 Pazartesi 21:07 Vali den Açıklama Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı Vali Aksoy araştırmacı gazeteci ve belgesel tv program yönetmeni İsmail Kahramanın Kocaeli ile ilgili sorularını cevaplandırdı Devri alem belgesel program ekibini Gebze valilik makamın da kabul eden Vali Aksoy ile çekilen Belgesel tv programını kurgu yönetmeni Şengül Sarıkaya Geçal tarafından montajlandı Vali Aksoy ile çekilen belgesel programın lingini sizlerle paylaşıyoruz https://youtu.be/it9gQmr3Rcw Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş