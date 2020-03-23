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Vali den Açıklama

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı

Vali den Açıklama

23 Mart 2020 Pazartesi 21:07

 Vali den  Açıklama 
Kocaeli Valisi Hüseyin  Aksoy  www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı

Vali Aksoy araştırmacı gazeteci ve belgesel  tv program yönetmeni İsmail Kahramanın Kocaeli ile ilgili sorularını  cevaplandırdı
Devri alem belgesel program ekibini Gebze  valilik makamın da  kabul eden Vali Aksoy ile çekilen  Belgesel tv programını kurgu yönetmeni Şengül Sarıkaya Geçal tarafından montajlandı 
Vali Aksoy ile çekilen belgesel programın lingini sizlerle paylaşıyoruz 
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