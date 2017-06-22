Vali Güzeloğlu Hünkâr Çayırı’ndan veda etmeli!

İsmail KAHRAMAN / Araştırmacı - Gazeteci



Zaman hızla geçiyor. Daha dün diyeceğimiz yakın bir zamanda Mersin’den Kocaeli ‘ye atanan ve dün itibariyle de Diyarbakır Valiliğine getirilirken Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun Gebze ile irtibatı çok eskiye dayanmakta. Babası Sayın Abdülkadir Güzeloğlu Gebze’de çeyrek asır önce Kaymakamlık yapmıştı. Babasının Kaymakam olduğu dönemde Sayın Güzeloğlu, kardeşinin düğün töreni için Gebze’ye geldiğinde tanışmıştık ve Gazeteci aile fotoğrafını çekmiştik. Kocaeli’ye Vali olarak geldiğinde Sayın Güzeloğlu’nu 25 yıl önce çektiğimiz o fotoğrafı Gebze çalışma ofisinde hoş geldiniz tebriği olarak hediye etmiştik. Vali bey da buna karşılık “Babamın size selamı var.” şeklinde mukabele etmişti. Bu konuşmaları Ekim 2014 tarihinde bu köşede kaleme alarak yazmıştım. 3 yıla yakın bir süre Kocaeli’de Valilik yapan Sayın Güzeloğlu ile ilgili birçok yazı kaleme almış, kamuoyu adına özellikle tarih ve Kültür değerlerimizin korunması noktasında talepte bulunmuştum.

Vali ile ilgili ilk yazdığım yazı da “Vali Güzeloğlu, Başarılı olabilecek mi?” şeklinde kaleme almıştım. Yazdığım o günkü yazıda Kocaeli’nin önemli bir kent olduğunu, birçok sorunlarının bulunduğunu dile getirip Vali Güzeloğlu’nun başarılı olması halinde, Kocaeli’nin de başarılı olacağına inanıyordum. Aradan 3 yıla yakın bir süre geçti. Vali beyin başarılı olup olmadığı, Kocaeli’de nasıl anılacağını, Kocaeli kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz.

VALİ BEYİN EĞİTİMDE Kİ BAŞARISI

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, en önemli hizmeti ve başarısı eğitimde oldu. Vali bey göreve başladığında Kocaeli’nin eğitimdeki başarı oranı düşük seviyelerdeydi. Vali bey, eğitimde bir hamle başlatarak Ortaöğretim ve Lisede Kocaeli’ni üst sıralara getirdi. Kocaeli adına mutluluk verici bir durum. Kendisine kamuoyu adına teşekkür etmeyi borç biliyorum.





AKÇAKOCA GAZİ’YE VEFA BORCU





Vali beye hitaben Görev yaptığı süre içinde Kocaeli tarihi ve kültürü ile ilgili birçok yazı kaleme almıştım. Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi'nin Kandıra Lokmanlı köyündeki gerçek mezarı ile ilgili yazdığım bir makale üzerine, Kültür müdürü Adnan beye talimat verip birlikte Lokmanlı köyünde araştırma yapmamızı, Kocaeli'ye adını veren Akçakoca Gazi'nin gerçek mezarına sahip çıkıp koruma altına almasını hiç unutmayacak, Şükran'la anacağım.



VALİ BEY GEBZE’YE HÜNKÂR ÇAYIRI’NDAN VEDA ETMELİ



Gerçekten tarihi Hünkâr Çayırı rantçıların hedef tahtası haline geldi. Birçok kurum ve kuruluş Fatih’in kemiklerini sızlatacak şekilde Hünkâr Çayırı’na göz dikmiş durumda. Vali beyi son ziyaretimde Hünkâr Çayırı’na birlikte gitme sözü vermiş ve söyleşiyi Hünkâr Çayırı’nda yapalım demişti. Baba dostu adına sayın valimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kocaeli’den ayrılmadan Gebze’ye veda ederken Hünkâr Çayırı’na birlikte gitmeyi ve Hünkâr Çayırı’nda daha önce söz verdiği söyleşiyi yapmak istiyor, Gebze’ye Hünkâr Çayırı’ndan veda etmelerini arzu ediyorum. Vali beyi geçtiğimiz aylarda ziyaret ederek, ranta kurban gitme tehlikesi ile karşı karşıya olan Fatih'in Gebze'de Vefat ettiği Hünkâr Çayırı’nı birlikte ziyaret ederek burada belgesel çekimi yapacaktık. Bir türlü gerçekleştiremedik. 18 Haziran 2017 pazartesi günü son kez valiliğe gidip, Basın müdürü Birsen hanıma randevuyu hatırlatıp Sosyal sorumluluk Projesi olarak Fatih'le ilgili hazırladığım tanıtım sinevizyonunu vali beye vermesi için bıraktım. Keşke Sayın Güzeloğlu Babasının da çeyrek asır önce Kaymakamlık yaptığı Gebze Hünkâr çayırına sahip çıkıp buraya Fatih kültür parkı ve. Fatih Panorama Müzesi kurup, tarihi bir kültür hizmetine imza atsaydı. Ölümsüz bir eser ve hizmet yapmış olurdu.



Bu güne kadar gazeteci ve belgeselci olarak Kocaeli'de bir çok vali tanıdım bir çoklarının bu gün adı bile hatırlanmıyor. Bazıları Halen hizmet ve eserleri ile yaşıyor. Sayın Güzeloğlu’na yeni görevinde başarılar, Kocaeli’nin yeni valisi Sayın Hüseyin Aksoy'a hoş geldin diyor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’nden Bilecik Valiliği görevine getirilen Sayın Tahir Büyükakın’ı kutluyorum.

Vali Güzeloğlu ile ilgili yazdığımız ilk yazıyı http://www.belgeselyayincilik.com/vali-guzeloglu-basarili-olabilecek-mi adresinden okuyabilirsiniz.