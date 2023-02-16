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Vali Sayın Seddar Yavuz’ un Miraç Kandili Mesajı

Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı en müstesna gecelerden birisi olan Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuktur.

Vali Sayın Seddar Yavuz' un Miraç Kandili Mesajı

16 Şubat 2023 Perşembe 12:58

 

Bugün bizlere düşen; miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmek, birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak hayatımızı beslemek olmalıdır.


Özellikle ülkemizi yasa boğan ve derin etkisi altına alan, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen dünyada eşi ve benzeri görülmemiş depreme karşı 7’den 70’e birlik ve beraberlik içinde ciddi bir mücadele yürütmekteyiz. 


Devletimiz tüm birimleriyle, STK’larla, iş insanları ve hayırseverlerimizle birlikte depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için üstün gayret göstermektedir. Bizlere düşen görev; bu çalışmalara elimizden geldiğince katkı vermek ve Miraç Kandili vesilesiyle yapacağımız dualarda Yüce Rabbimizden bu ve buna benzer afetlerin bir daha yaşanmaması için niyazda bulunmaktır. 

   

Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm İslam Aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlık, birlik ve beraberlik içerisinde erişme temennisiyle bu gecenin insanlığa sevgi ve huzur getirmesini diliyorum.

 

                 

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