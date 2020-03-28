Valilikte Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı

Koceli Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler ve Kararlarla İlgili Genişletilmiş İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, vali yardımcıları Dursun Balaban ve Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Defterdar Dursun Ali Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve İl İdare Kurulu Müdürü Yunus Güneş katıldı.

Toplantıda, salgın kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise salgınının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara istinaden, Kocaeli genelinde bulunan piknik alanları ve ören yerleri hafta içi ve hafta sonu kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, salgın tehdidini engellemenin en temel yolunun vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmeleri olduğu vurgulandı.





AA