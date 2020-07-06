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Vatandaşın Yanında

Aileleriyle birlikte Gaziler Dağı Parkında piknik yapan vatandaşlara konuk olan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği Gebzeli hemşerilerinin hizmetlere yönelik taleplerini de dinledi

Vatandaşın Yanında

06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:14

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her zaman vatandaşın yanında. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle gezileri ve esnaf ziyaretlerini aksatmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu da mesaisini sürdürüyor. Hafta sonu aileleriyle Gaziler Dağı Parkı’nda ağaçlar altında piknik yapan Gebzelileri ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlara konuk olan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talepleri dinledi. Belediyenin projeleri ve çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Büyükgöz, çocuklarla da bir süre sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Gebzelilerin aileleriyle birlikte keyifli zamanlar geçirebilecekleri millet bahçesi ve Hünkar Çayırı panorama müze alanı gibi projelere yönelik hazırlık çalışmalarının da hızla sürdüğünü vatandaşlarla paylaşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin geleceğini şekillendirecek bir çok hizmeti yine Gebzelilerin desteğiyle hayata geçireceklerini vurguladı.  
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