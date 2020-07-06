Vatandaşın Yanında Aileleriyle birlikte Gaziler Dağı Parkında piknik yapan vatandaşlara konuk olan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği Gebzeli hemşerilerinin hizmetlere yönelik taleplerini de dinledi

06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:14