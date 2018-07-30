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“Vatandaşlarla Buluşuyoruz”

Büyükşehir yöneticileri vatandaşların, talep ve temennilerini yerinde tespit etmek için her hafta köyleri ziyaret ediyor

'Vatandaşlarla Buluşuyoruz”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:27

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmetlerini sürdürürken, onlardan gelen istek ve temennileri yerinde tespit için, her hafta Cuma günleri 19 köye üst düzey yöneticilerin katıldığı ziyaretler yapıyor. Her hafta 19 grupla 19 köye Cuma akşamları ziyarete giden Büyükşehir yöneticileri, vatandaşların yaşadığı bölgelerdeki isteklerini ilk ağızdan kayda alıyor. Muhtarların da bulunduğu buluşmalarda vatandaşlardan gelen talepler zaman kaybetmeden çözüme kavuşturulması için yetkili birime iletiliyor.

 

İLK AĞIZDAN DİNLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir yöneticileri, vatandaşların bu hizmetlerden daha kapsamlı faydalanmalarını ve olası sorunların vatandaşların ağzından dinlenerek çözüme kavuşmasını sağlamak için ziyaretler yapıyor. Vatandaşların kapılarına kadar gidilerek yapılan buluşmalarda hem hizmetler anlatılıyor hem de vatandaşlarla sohbet ediliyor.

 

 

HER CUMA 19 KÖY

Her Cuma yapılan ziyaretler 19 farklı köyde gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talepler Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından şahıs belirtilerek sisteme göre kayda geçiriliyor. Vatandaşlara şahsen ulaşılarak yapılan bu veriler gerekli birime ulaştırıldıktan sonra sorumlu yetkili bizzat vatandaşa ulaşarak sonuçları paylaşılıyor. Kocaeli’deki tüm köylerde yapılacak vatandaş buluşmaları periyodik olarak devam edecek.

 

RAMAZAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ziyaretler Ramazan Ayı’nda start almıştı. Temenni ve taleplerin Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından dinlendiği Teravih Namazı sonrası gerçekleşen buluşmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

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