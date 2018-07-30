“Vatandaşlarla Buluşuyoruz”

İLK AĞIZDAN DİNLENİYOR
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir yöneticileri, vatandaşların bu hizmetlerden daha kapsamlı faydalanmalarını ve olası sorunların vatandaşların ağzından dinlenerek çözüme kavuşmasını sağlamak için ziyaretler yapıyor. Vatandaşların kapılarına kadar gidilerek yapılan buluşmalarda hem hizmetler anlatılıyor hem de vatandaşlarla sohbet ediliyor.
HER CUMA 19 KÖY
Her Cuma yapılan ziyaretler 19 farklı köyde gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talepler Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından şahıs belirtilerek sisteme göre kayda geçiriliyor. Vatandaşlara şahsen ulaşılarak yapılan bu veriler gerekli birime ulaştırıldıktan sonra sorumlu yetkili bizzat vatandaşa ulaşarak sonuçları paylaşılıyor. Kocaeli’deki tüm köylerde yapılacak vatandaş buluşmaları periyodik olarak devam edecek.
RAMAZAN AYINDA BAŞLAMIŞTI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ziyaretler Ramazan Ayı’nda start almıştı. Temenni ve taleplerin Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından dinlendiği Teravih Namazı sonrası gerçekleşen buluşmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.