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Vezneler Hafta Sonu Açık

Çayırova Belediyesi vezneleri, 1 Mayıs’ta başlayan ve 31 Mayıs’ta sona erecek olan Emlak Vergisi ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri için bu hafta sonu açık olacak.

Vezneler Hafta Sonu Açık

17 Mayıs 2019 Cuma 12:41

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Çayırova belediyesi vezneleri Cumartesi ve Pazar günü mesai saatleri içinde hizmet verecek. 31 Mayıs’ta sona erecek olan Emlak Vergisi ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit ödemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlayan belediye yetkilileri, 18-19 Mayıs  tarihlerinde veznelerin 08:30-17:30 saatlerinde hizmet vereceğini bildirdiler.

SON GÜN 31 MAYIS

Vatandaşların vergilerini geciktirerek  cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik vergilerinin Belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi’ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı Belediye hesabına,  tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden on- line olarak ödeme yapılabileceğini bildirdiler.

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