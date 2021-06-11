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Viyadükte Askıda Kalan Tırın Sürücüsü Yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırdaki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.

Viyadükte Askıda Kalan Tırın Sürücüsü Yaralandı

11 Haziran 2021 Cuma 09:23

Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki 41 YR 708 plakalı tır, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan tırda mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.












AA
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