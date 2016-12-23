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Yaman Tarih Verdi!

İnşaat çalışmaları uzadığı için kamuoyunda tepkilerin oluştuğu Fatih Devlet Hastanesiyle ilgili AK Parti Kocaeli Cemil Yaman 2017 yılını işaret etti. Yaman Hastane’nin hizmete başlamasıyla ilgili net tarih verdi.

Yaman Tarih Verdi!

23 Aralık 2016 Cuma 09:51

Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, gazetemize açıklamada bulundu. Gazetemizin dünkü sayısında Fatih Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaların uzaması nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkileri dile getirmiştik. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Yaman, 28 Şubat 2018’de Hastane’nin bir bölümünün hizmete açılacağını söyledi. Müteahhit firmalardan birine Kayyım atandığı için çalışmaların geciktiğini belirten yaman, İnşaatın Yüzde 80 oranında tamamlandığını ve sorunsuz bir şekilde ilerlediğin söyledi.

2017’DE HİZMETTE

TOKİ tarafından Müteahhit firmalara 28 Şubat 2017 yılına kadar ek süre verildiğini ifade eden Yaman,”28 Şubat’ta bitmiş olacak. Hastanenin bir bölümünü resmi açılış olmaksızın hizmete açacağız. Daha sonra Mevcut Hastaneyi yıkıp Otopark yapacağız. 2017’nin içinde Otopark ile birlikte bitilmesi bekleniyor. Ama bu süreçte halkın hizmetine açmış olacağız. Resmi açılışını ise 2017 sonunda yapacağız. ”dedi. Hastaneyle ilgili ödenek sıkıntısı olmadığını dile getiren Yaman, “Şu anda inşaat Yüzde 80 oranında bitirildi. İç donanımla ilgili bir sıkıntı yok, alımlar yapılıyor. Cephanelik’de Bölge hastanesi, İzmit Devlet Hastanesi yapımları da sürüyor. Hiç birinde sıkıntı yok.”diye konuştu.  Ömür KAVRAN

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