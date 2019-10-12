Yaman TV5’te gündemi değerlendirdi

İçişleri Komisyonu üyesi, Macaristan Dostluk Gurup Başkanı ve Güneydoğu Bölge Kordinatörü AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, önceki gün TV5 Genel Koordinatörü Atıf Özbey’in sunduğu Siyaset Analizi programına konuk oldu. Özbey’in sorularını samimiyetle cevaplandıran Yaman, Türkiye ve Kocaeli gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

BARIŞ PINARI OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Programda yaptığı konuşmasında öncelikli olarak Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yaman, Bölgenin önemine değinerek;Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlayarak koridor oluşturmak istediklerini, operasyonda Türkiye’nin dersine çok iyi çalıştığını ve ne yapacağını çok iyi bildiğini söyledi. Bölgenin terör unsurlarından arındırılması sonrasında ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların bu alanlara yerleştirleceğini belirtti.

TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDUDUR

Operasyondan başarılı bir şekilde çıkılıcağına yürekten inandığını söyleyen Yaman, ekonomik anlamda yaşanan daralmanın da yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede düzeleceğini ve ilerleyen süreçte Türkiye’nin tekrar istikrarlı bir şekilde hedeflerine yürüyeceğini ifade etti. Bizim ikinci bir vatanımız yok diyen Yaman, Türkiye’nin mazlumların umudu olduğunu belirterek Türk ordusunun en az zaafiyetle ve sivil halka zarar gelmeyecek şekilde operasyonu tamamlayacağını söyleyerek Mehmetçiğe başarılar diledi. Operasyonun Afrin operasyonundan daha kısa süreceğini de ekledi. Trump’ın mesajlarını da değerlendiren Yaman, Trump’ın Amerikada ki seçimlere yönelik manipülatif söylemler kullanarak gündem yaratmaya çalıştığını söyledi.

KIZILCAHAMAM KAMPINI DEĞERLENDİRDİ

Daha sonra Kızımcahamam Kampın da değerlendiren Yaman, “29.’su gerçekleşen istişare toplantısında teşkilatların revizyonu gündeme alındı, Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen vekillerimiz orda görüşmeler yaptı. Bakanlarımız da yapılan çalışmalar ile ilgili olarak vekil arkadaşlarımıza sunumlar yaptılar.”dedi.

TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASA’YA İHTİYACI VAR

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili de açıklamarda bulunan Yaman, “Türkiye’nin yeni Anayasaya ihtiyacı var. Cumhurbaşkanlığı sistemi tam olarak hayata geçmedi ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi ile daha da işlevsel hale gelecek. Türkiye’nin istikrarı için Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesi önemlidir. Çalışmalar sürmektedir. Ancak Türkiye’nin talihsizliği dünyada ekonomik bir sıkıntı yaşandığı bir sürece geldi. Onun için çalışmalarda bir yavaşlama söz konusu. Ancak ilerleyen süreçte hızlanarak Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam manasıyla hayata geçecek.

AK PARTİ BÜYÜK HİZMETLER YAPTI

AK Parti’nin 17 yılda yaptığı hizmetlere de değinen Yaman, AK Parti’nin 17 yılda çok büyük hizmetler yaptığını,duble yollar, havaalanları, üniversiteler, yapılan hizmetlerle insanların yaşam koşullarının çok ciddi oranda düzeldiğini belirterek “Birileri fitne yaparak bizi ve Cumhurbaşkanımızı yıpratmak istiyor. Türkiye'ye düşmanlık yapanların tek gayesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi. Dünyaya verdiği derslerle Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını cesaretle ifade eden ve dünya beşten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanı olarak tüm dünyada büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Dediğim gibi birileri fitne yaparak partimize zarar vermek istiyor. AK Parti ailesi olarak bunlara izin vermeyeceğiz.”dedi.

YEREL SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Yerel seçimlere de değinen Yaman, yerel seçimlerde AK Parti’’nin bir başarısızlığı olmadığını yüzde 51’in üzerinde oy aldığını ancak Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesine fazlasıyla üzüldüklerini belirtti. Halkın kararına saygı duyduklarını ve gereken mesajı aldıklarını belirterek bir sonraki seçimde AK Parti’nin bu illeri geri alacağını söyledi. Belde kongrelerimiz yılbaşına kadar bitecek ardından ilçe ve il kongrelerimiz yapılacak.

KOCAELİ VE DİLOVASI

Kocaeli’ye de değinen vekil Yaman, Kocaeli’nin eşsiz birçok güzelliği yaşama imkanı sunan huzurlu ve tüm Türkiye için örnek teşkil eden bir şehir olduğunu belirtti. 16 Sanayi bölgesi, 36 limanı, 2 denizi olan bir şehir.Havaalanı olan, yeşil bir şehir.Türkiye’nin sanayi devleri de burada. Dilovası’na da değinen Yaman, Dilovası geçmişte önemli oranda kirliliğe mahkum edilmişti ancak AK Parti iktidarı ile ortaya koyulan samimi çabalar ve çalışmalar ile kirlilik ciddi oranda düştü. Dilovası hakkında yanlış bir algı var. Sanayinin getirmiş olduğu kirlilikler var elbette. Ama bunları en aza indirmek için ilgili kurumlarımız çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Biz geldiğimiz günden bugüne dek hiçbir OSB’nin kurulmasına izin vermedik. Dilovası’nın önemli bir sorunu olan Kömürcüler OSB’nin kaldırılması için de bakanımız söz verdi. Akabinde de önemli adımlar attık.Net bir dille ifade ediyorum.Kömürcüler OSB kalkacak.Yeni belediye başkanımız ilçemizin gelişmesi için çok çaba sarfediyor. İyi niyetli ve samimi bir arkadaşımız ve Dilovası’na çok şey katacağına yürekten inanıyorum.

ERDOĞAN GİTSİN DİYENLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORLAR

Ali Babacan’ın öncülüğünde kurulması beklenen parti ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yaman, “Yeni partilerin kurulması demokrasimiz için bir kazanımdır. Ancak yıllarca partimizde önemli görevlerde bulunmuş arkadaşların AK Parti’de isteyipte yapamadıkları ne var da yeni parti kurma çabasına girdiler onu anlamış değilim. Biz halka hizmeti kendisine şiyar edinmiş bir partiyiz.Yaptıklarımızla da bunu ispatladığımıza inanıyorum.Yeni kurulacak olan partinin Recep Tayyip Erdoğan gitsinde nasıl giderse gitsin diyenlerin değirmenine su taşımaktan başka bir şey yapmayacağı aşikardır. Ve geçmişte AK Parti’den ayrılanların ve parti kuranların da sonlarının nasıl olduğunu hatırlatmakta fayda var.”dedi.

YAMAN VATANDAŞLARIN SORULARINI YANITLADI

Programın sonuna doğru programın yapımcısı Atıf Özbey Türkiye genelinden çok sayıda soru geldiğini belirterek vatandaşların sorularını Yaman’a iletirken, Yaman soruları tek tek yanıtladı.





