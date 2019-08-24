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Yaralı kuşlar Büyükşehir’e emanet

Büyükşehir, Kocaeli’nde doğada yaşayan tüm dostlarımızın yardımına koşuyor.

Yaralı kuşlar Büyükşehir'e emanet

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaralı leylek, balıkçıl ve martı kuşlarını tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuyor. Kocaeli’nde çeşitli nedenlerle yaralanan ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tedavi altına alınan kanatlı hayvanlar, pansuman ve tedavileri gerçekleştirilerek yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

 

HAYATA DÖNDÜLER

Kandıra’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde kanadında incinme olan bir balıkçıl kuşun tedavisi yapılarak hayata döndürüldü. Ayrıca yine çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan leylek ve martı da uzman veteriner hekimler tarafından tedavi ve pansuman yapılarak, yaşama tutunması sağlandı.

 

DOĞAL YAŞAMLARINA BIRAKILIYORLAR

Tedavileri sonrası uzman ekipler tarafından gözetim altında tutulan kuşlar, iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına kavuşturuluyor.

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