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Yardım tırı dualarla uğrandı

Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için gerçekleştirdiği kampanyada toplanan yardım malzemeleri yüklü tır dualarla Elazığ’a uğurlandı.

Yardım tırı dualarla uğrandı

28 Ocak 2020 Salı 09:32

Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeleri Elazığ’a götürecek yardım tırı dualarla uğurlandı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen uğurlama programına Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partinin ilçe başkanları,  meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ”Elazığ ve Malatya  bir afet yaşadı. Rabbim bir daha afet ve belaları ülkemize yaşatmasın inşallah. Hayatını kaybedenlere rabbim rahmet eylesin. Depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bizler deprem olur olmaz hemen arkadaşlarla değerlendirmeler yaptık. Deprem bölgesine ne tür katkıda  ve yardımda bulunabiliriz diye. İlk olarak belediyemizin imkanlarıyla ve yardım yapmak isteyen Çayırova kardeşlerimizin yardımlarını toparlayarak acilen deprem bölgesine katkı sunalım istedik. Gördük ki Çayırova’lı kardeşlerimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi meseleye duyarlı baktı. Emin olun bu merhamet bizde olduğu müddetçe sırtımız yere gelmeyecektir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir coğrafyasında olmayan birlik ve beraberlik örneğini tüm dünyaya gösterdik. Bugün de inşallah Çayırova’lı kardeşlerimizle birlikte hazırladığımız yardım tırını birazdan yola çıkaracağız. Bizi sevindiren diğer bir husus vatandaşlarımızdan yardımlar geldi. Bu yardımların tasnif edilmesi ayrıştırılması ve gruplandırılması gerekiyordu. Bu anlamda belediyede çalışmayan tamamen gönüllü vatandaşlarımız bize yardım etti. Özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gece geç saatlere kadar personellerimiz özverili bir şekilde çalıştılar. 378 koli yardım kolimizi tırımıza yerleştirdik. Bu çalışmada muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza ve tüm Çayırova’lılara teşekkür ediyorum. “dedi

Konuşmaların ardından  yardım tırı Çayırova Müftüsü Yusuf Bingöl’ün yaptığı dua sonrası tekbirlerle uğurlandı.

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