Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola

HASTALAR İÇİN ELEKTRİKLİ KARYOLA
Kocaeli il sınırlarında yaşayan yatağa bağımlı vatandaşlar hastaneden aldıkları rapor doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurarak elektrikli hasta karyolası alabiliyor. Hastaya bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan elektrikli hasta karyolası, yapılan incelemelerin sonucunda doktor raporuyla veriliyor.
HASTA VE HASTA YAKINLARI RAHAT EDİYOR
Yeni ameliyat olmuş, uzun süre yatakta dinlenmesi gereken veya sürekli olarak yatakta bulunan yatalak hastalar, hareket etme açısından zorluk yaşabiliyor. Hastaya bakma durumunda olan hasta yakınları için de bu durum büyük meşakkate neden oluyor. Elektrikli hasta karyolası kumanda ile kolay bir şekilde hastanın rahat edebileceği şekilde konumlandırılabiliyor. Bu doğrultuda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bu karyolaya sahip olması büyük önem arz ediyor.
758 KİŞİYE ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI VERİLDİ
Elektrikli hasta karyolası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Birimi tarafından ilgili hastanın durumu incelenerek rapor düzenliyor. Düzenlenen raporlar, ilgili doktor ve yetkililer tarafından onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda 2019 yılında hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 758 elektrikli hasta karyolası verildi.