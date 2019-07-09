Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, bu doğrultuda yatalak, sürekli olarak yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için otomatik hasta karyolası yardımında bulunuyor.

HASTALAR İÇİN ELEKTRİKLİ KARYOLA

Kocaeli il sınırlarında yaşayan yatağa bağımlı vatandaşlar hastaneden aldıkları rapor doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurarak elektrikli hasta karyolası alabiliyor. Hastaya bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan elektrikli hasta karyolası, yapılan incelemelerin sonucunda doktor raporuyla veriliyor.

HASTA VE HASTA YAKINLARI RAHAT EDİYOR

Yeni ameliyat olmuş, uzun süre yatakta dinlenmesi gereken veya sürekli olarak yatakta bulunan yatalak hastalar, hareket etme açısından zorluk yaşabiliyor. Hastaya bakma durumunda olan hasta yakınları için de bu durum büyük meşakkate neden oluyor. Elektrikli hasta karyolası kumanda ile kolay bir şekilde hastanın rahat edebileceği şekilde konumlandırılabiliyor. Bu doğrultuda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bu karyolaya sahip olması büyük önem arz ediyor.