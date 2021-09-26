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Yavru Kedi Büyükşehir İtfaiyesi’nin Müdahalesiyle Hayata Döndü

Kalbi duran yavru kedi, Büyükşehir İtfaiye erinin müdahalesi ile hayata döndü

Yavru Kedi Büyükşehir İtfaiyesi'nin Müdahalesiyle Hayata Döndü

26 Eylül 2021 Pazar 15:00


 


 


 

Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi’nde bir kedinin iki duvar arasına sıkıştığı ihbarının alınması üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ulaştı. Bulunduğu yerden çıkarılan yavru sokak kedisinin hareketsiz olduğu anlaşılınca İtfaiye Eri İbrahim Ethem (28) tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye erinin kahramanca gayreti vatandaşlar tarafından takdir topladı.

 

KALP MESAJI İLE GÖZLERİNİ AÇTI 

Kediyi bulunduğu yerden çıkaran itfaiye eri İbrahim Ethem, hayvanın cansız olduğunu fark edince hemen yere yatırarak göğüs bölgesine parmaklarıyla masaj yapmaya başladı. Kedinin yavaş yavaş kendine geldiğini fark eden itfaiye eri, bir yandan masaja devam edip aynı zamanda yavru kedinin yüzüne su da serpti.

 

ELLERİYLE KEDİYE SU İÇİRDİ

Yapılan müdahaleyle hayvanın kendisine gelmesinden sonra itfaiye eri İbrahim Ethem, elleriyle yavru kediye su içirdi. Sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, bulunduğu bölgede salındı.

 






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