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Yaz Okulu Öğrencileri Gezide

Çayırova Belediyesi Yaz Okullarında sanattan spora, temel eğitim derslerinden manevi değerlerin yaşatılmasına kadar 18 farklı branşta ücretsiz kurs hizmeti gören Çayırova’lı çocuklar, yoğun kurs programlarının yanı sıra tarihi, kültürel ve doğa gezileriyle yaz tatilini en iyi şekilde geçiriyorlar.

Yaz Okulu Öğrencileri Gezide

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:43

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Öğrenciler Dolmabahçe Sarayını Yakından İnceleme Fırsatı Buldular

3 Bin öğrencinin faydalandığı Yaz Okulu öğrencilerinin bu ayki gezi programı Dolmabahçe Sarayı ve Miniatürk´e oldu. İlk olarak tarihi dokusu ve ihtişamı ile dikkat çeken Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden öğrenciler Mâbeyn Hümâyûn (Selâmlık), Muâyede Salonu (Tören Salonu) ve Harem-i Hümâyûn alanlarını gezerek rehber ve öğretmenlerinden mekânlar hakkında tarihi bilgiler aldı. 10 gün boyunca sınıfalar halinde geziye katılan öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışma ve yatak odasını da gezdi. Otuz birinci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid han tarafından yaptırılmış olan yapı hakkında tarihi bilgiler alan öğrenciler çok değerli anılar ve bilgilerle müzeden ayrıldılar. Öğrenciler daha sonra sarayı gezen turistlerle tanışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezinin İkinci Durağı Miniatürk Gezi programının ikinci durağı Miniatürk Oldu

Antik Çağ´dan Bizans´a, Selçuklu´dan Osmanlı´ya 3 bin yıllık tarih ve kültür mirasları ile Türkiye’nin dört bir yanından seçilen tarih, kültür ve sanat eserlerinin minyatürlerinin bulunduğu Miniatür’ü ziyaret edip, eserler hakkında bilgiler alan öğrenciler Türkiye sınırları dışında bulunan özel yapı ve eserleri de inceleme fırsatı buldular. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler ziyaretin her anını resim kareleri ile hatıralarına işlediler. Renkli görüntülerin yaşandığı gezide çocuklar, Boğaz Köprüsü üzerinde yürümenin keyfini çıkardılar. Başkan Demirci; “Eğitim Kurumlarımız Birer Cazibe Merkezine Dönüştü” Bilgievi öğrencilerine, ders destek programlarının yanı sıra bilimsel, tarihi ve kültürel gezilerden
faydalanma imkânı sunduklarını belirten Başkan Demirci; “yaz okullarından eğitim faaliyeti gören öğrencilerimizle sosyal aktiviteler de gerçekleştiriyoruz. Bu türden gezilerle tarihimizi keşfediyoruz. İstanbul’u ve yaşadığımız coğrafyayı yakından tanıyoruz. Hamdolsun artık Anne- Çocuk Kulüplerimiz, Bilgievlerimiz ve Gençlik Merkezlerimiz ilçemizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de bir odak noktası, çekim merkezi haline geldi.” dedi.
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Anahtar Kelimeler
Yaz OkuluAnkaraAtatürkAnıtkabir
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