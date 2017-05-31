banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'na kayıtlar başladı.

Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09

04 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar için Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu ile değişik mahallelerde faaliyet gösteren bilgi evlerine müracaat edilmesi gerekiyor. Bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol ,jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve eğlenceli atletizm gibi değişik branşlarda uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek.

            Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetlerinin Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını ifade eden yetkililer, kayıtlarla ilgili olarak  0262 745 68 50 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceğini ifade ederek kayıtlar için müracaat yerlerinden veya  www.darica.bel.tr adresinden indirilecek olan müracaat formlarının doldurulması ve sağlık ocaklarından doktor onayı alınmasının zorunlu olduğunu belirttiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku