Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetlerinin Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını ifade eden yetkililer, kayıtlarla ilgili olarak 0262 745 68 50 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceğini ifade ederek kayıtlar için müracaat yerlerinden veya www.darica.bel.tr adresinden indirilecek olan müracaat formlarının doldurulması ve sağlık ocaklarından doktor onayı alınmasının zorunlu olduğunu belirttiler.
Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor
Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'na kayıtlar başladı.