Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

04 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar için Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu ile değişik mahallelerde faaliyet gösteren bilgi evlerine müracaat edilmesi gerekiyor. Bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol ,jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve eğlenceli atletizm gibi değişik branşlarda uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek.

Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetlerinin Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını ifade eden yetkililer, kayıtlarla ilgili olarak 0262 745 68 50 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceğini ifade ederek kayıtlar için müracaat yerlerinden veya www.darica.bel.tr adresinden indirilecek olan müracaat formlarının doldurulması ve sağlık ocaklarından doktor onayı alınmasının zorunlu olduğunu belirttiler.