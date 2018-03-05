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Yazarlık Atölyesi’nde İkinci Dönem Başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen, ilk dönem sertifikalarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla düzenlenen törenle kursiyerlere takdim edildiği Yazarlık Atölyesi’nde 2. dönem başladı.

Yazarlık Atölyesi'nde İkinci Dönem Başladı

05 Mart 2018 Pazartesi 15:06

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen, ilk dönem sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla düzenlenen törenle kursiyerlere takdim edildiği Yazarlık Atölyesi’nde 2. dönem başladı. Gazeteci Süleyman Özışık ve Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş’in eğitmenliğinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi, geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de Gebzelilerden büyük ilgi gördü. Kontenjanların ilk haftadan itibaren tamamına yakının dolduğu Yazarlık Atölyesi, Gebzelilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda sürekli bir proje haline geldi.

BAŞKAN KÖŞKER’İN SELAMLARINI İLETTİLER

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonlarında gerçekleşen eğitimlere Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Albayrak ve Engin Güzel de katıldı. Yeni dönem kursiyerleri ilk derslerinde yalnız bırakmayan Başkan Yardımcıları Albayrak ve Güzel, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileterek başarılar diledi.

KALEMİMİZ DOĞRUYU YAZACAK

Gazeteci Süleyman Özışık ilk dersinde kursiyerlerden beklentilerini ifade etti. Gazeteci Özışık, “Vatandan yana olacağız, milletten yana olacağız ve mazlumdan yana olacağız. Hiçbir siyasi partiye yakın olmayacağız. Hepsine aynı mesafede olacağız. Eğer bu şekilde yazmazsak sadece bir dönem gazetecisi oluruz. Her zaman haktan ve haklıdan yana olacağız. Kalemimiz her zaman doğru neyse onu yazacak. Ve burada doruyu nasıl daha güzel ve herkese nasıl ulaştırırız bunu öğrenmeye çalışacağız” dedi.

KENDİNİZE GÜVENİN

Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ilk dersinde kursiyerlere, kendilerine olan öz güvenlerinin önemimden bahsetti. Ateş, “İyi bir yazar, iyi bir kalemi olan bir kişinin iyide hitabı olmalı. Konuşurken kendine olan güvenini karşıya vermeli. İlk tanışma, ilk izlenim çok önemlidir. Kendinize güvenin ve isminizi tok bir sesle ve kendinize güvenerek söyleyin. Unutmayın ki insanların sizlere olan davranışlarını siz belirlersiniz. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız karşı tarafa o izlenimi vermelisiniz” dedi.

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