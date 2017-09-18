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Yeni Eğitim Öğretim Yılına Başlandı

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte aynı zamanda eğitimlere başlayan Anne-Çocuk Kulüpleri 7 ayrı Mahallede çocuklara kapılarını açtı.

Yeni Eğitim Öğretim Yılına Başlandı

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:33

Çayırova Belediyesi’nin Eğitime kazandırdığı ve okul öncesi eğitimin vazgeçilmezi haline gelen Anne-Çocuk Kulüpleri 3-5 yaş aralığını kapsayan 2 bin öğrencisi ile eğitimlerin startını verdi. Özgürlük Mahallesi Merkez, Yenimahalle, Şekerpınar, İnönü, Atatürk, Emek ve son olarak Akse Mahallelerinde hizmete giren Semt Konağı içerisinde eğitim faaliyetine başlayan Anne-Çocuk Kulübü ile 7 ayrı merkezde ücretsiz hizmet veren Çayırova Belediyesi, Çayırova ve Cumhuriyet Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Kültür Merkezleriyle 2018 yılında 9 Mahallede 9 Anne-Çocuk Kulübü’nü aktif olarak kullanıma sunmuş olacak.

Anne-Çocuk Kulüpleri Okul Öncesi Eğitime Katkı Sunuyor

Okul öncesi eğitime ücretsiz katkı sunan Çayırova Belediyesi, çocuk kulüpleri ile çocukların eğitim hayatındaki ilk aşamalarına destek oluyor. Haftanın 5 günü farklı saatlerde gruplar halinde eğitime alınan çocuklar kulüplere anneleri ile geliyor. Anne çocuk ilişkisini güçlendirme adına da önemli bir çalışma yapan belediye, çocuklara eğitimin yanı sıra oyun odalarında oynama imkanını da sunuyor. En yeni eğitim metaryelleri ve imkanları ile çocukları hem eğiten hem de eğlendiren çocuk kulüplerinde konusunda uzman çocuk gelişim eğitmenleri görev yapıyor. Çocukların yanı sıra annelere yönelik kurs ve eğitim faaliyetleri de yapılan merkezlerde annelere yönelik El sanatları, Arapça, İngilizce, Kuran-ı Kerim gibi kurslar düzenleniyor.

Başkan Demirci Minik Öğrencileri Ziyaret Etti

Anne-Çocuk Kulüplerinin eğitim hayatına başladığı ilk gün minik öğrenci ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Demirci, minik öğrencilerin heyecanlarını yenmeleri için onlarla sohbet etti. Öğrencilere meyve suyu ve kek ikram eden Demirci, minik öğrencilerin etkinliklerine katıldı. Çocukların yanı sıra velilerle de tanışan Başkan Demirci, velilerin belediye hizmetlerinden beklentilerini dinledi. Velilerle yaptığı sohbetler sırasında annelere yönelik kurların talep olması durumunda arttırılabileceğini söyleyen Demirci, 2018 yılı içerisinde 9 mahallede 9 Anne-Çocuk Kulübü’nü hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.

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