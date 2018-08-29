Yeni Gönüllüler İçin Bilgilendirme Toplantısı

Gece saatlerinde yapılan bilgilendirme toplantısında Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, 1999 depreminin İlimiz ve Ülkemiz açısından ne anlama geldiğini rakamsal verilerle ortaya koydu.







Tekoğul toplantıdaki sunumunda, AFAD’ın faaliyet alanıyla ilgili bilgiler verdi ve gönüllülük sistemini ve sistemin yol haritasını kayıt başvurusunda bulunan yeni gönüllülere anlattı. Tekoğul, 1999 depreminin hepimiz için bir milat olduğunu, bireylerin afet bilinci konusunda kat ettiği mesafenin, devletin de planlama ve risk azaltma faaliyetlerinde gösterdiği performansın bunun kanıtı olduğunu vurguladı. Afet hazırlık çalışmalarının asla bitemeyeceğine değinen Tekoğul, olumlu gelişmeler olsa da toplumun tüm katmanlarını içerecek şekilde bir yeterlilikten bahsedilemeyeceğini söyledi.



Tekoğul sözlerini şöyle sürdürdü.

“Gönülülük gerçekten bir gönül işidir. Herhangi bir beklenti taşımadan insan kurtarma amaçlı olarak bu ulvi serüvene katılma isteğiniz bizim için çok değerlidir. Çünkü arama kurtarma faaliyetlerinde ilk saatler çok önemlidir. İlk 72 saat ulaşamama ihtimali ile, kurtarmada altın saatler olan bu ilk saatler gerçeğini üst üste koyduğumuzda gönüllülük sistemini geliştirmekten başka çaremiz yoktur. Sizin gibi gönüllülerle sahada daha donanımlı ve yetkin insanlarımız olacağı için sevinçliyiz.”

AFAD İl Müdürü Tekoğul’un sunumu ardından gönüllü adaylarına AFAD Eğitim Uzmanı Hüseyin Çakırca tarafından temel afet bilinci eğitimi de verildi.