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Yeni pastacı çırakları bu kursta yetişiyor

KO-MEK, Köseköy Kurs Merkezinde açmış olduğu Pastacı Çırağı Kursu ile bu sektöre yeni yüzler yetiştirmeye başladı.

Yeni pastacı çırakları bu kursta yetişiyor

21 Ocak 2018 Pazar 13:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) alanında uzman usta öğreticileri ile birlikte eğitimlere devam ediyor. 326 farklı branşta binlerce vatandaşa meslek ve sanat eğitimi kursu veren KO-MEK istihdama yönelik açmış olduğu kurslarla hükümetin milli istihdam projesine de destek veriyor. Meslek alanlarında kalifiye elaman açığını kapatan KO-MEK, yeni eğitim döneminde Ev yemekleri, Pastacı çırağı, Aşçı çırağı, Yaş pasta yapımı gibi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitimlerini sürdürüyor.

 PASTA YAPIMINA DAİR HERŞEY BU KURSTA

Yeni eğitim döneminde Ev yemekleri, Pastacı çırağı, Aşçı çırağı, Yaş pasta yapımı gibi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitimlerine devam eden KO-MEK, Köseköy Kurs Merkezinde açmış olduğu Pastacı Çırağı Kursu ile bu sektöre yeni yüzler yetiştirmeye başladı. 37 kursiyer ile Köseköy Kurs Merkezinde eğitimlere başlayan Pastacı Çırağı kursunda bu alanda iş yapmak isteyen 3 de erkek bulunuyor. Toplamda 150 saatlik olan kursta; hazırlık, besin öğeleri, mayalı ve mayasız hamurlar, yaş pasta teknikleri ve resimli pasta teknikleri gibi önemli modüller işleniyor. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen derslerde kursiyerler kendi el emeği ile bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Hijyen kurallarının ön plana çıktığı kursta her bir kursiyer öğrendikleri ile kendine yeni şeyler katıyor.

PİŞMANİYE KURSUNA KAYIT YAPTIRMAYI UNUTMAYIN

Yeni dönemde bir ilki gerçekleştirerek yakın zamanda ilk kez Pişmaniye Yapımı kursu açacak olan KO-MEK’te kursiyer başvuruları devam ediyor. Bu alandaki kalifiye elaman açığını kapatmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan KO-MEK pişmaniye sektörünün talebi üzerine sektöre maharetli eller yetiştirmeyi hedefliyor. Pişmaniye ustası olmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org internet sitelerinden yapabilirler.  Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek.

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