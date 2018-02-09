Yenimahalle Köprülü Kavşakta Son Adım

Çayırova Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliğiyle yapımına başlanılan ve %90 oranında tamamlanan Yenimahalle Köprülü Kavşak Projesinde son adıma gelindi. Yeni köprünün tamamlanması, 3 ayrı kısa tünelin açılması ve yan yolların aktif hale getirilmesi ile trafiğe açılan köprüde son aşama ise Çayırova bağlantısı oldu.

Tek Kalemde En Büyük Ulaşım Yatırımı

Çayırova’dan direk İstanbul, Gebze, Darıca ve İzmit yönüne giriş çıkışların oluşturulduğu, yan yollarla trafik akışının düzenlendiği köprülü kavşak projesinde son adım olarak Çayırova’ya girişlerin çalışması yapılıyor. Yan yollar, alt ve üst geçişler ile tünellerin bulunduğu projede, Çayırova’ya İstanbul, Darıca, Gebze ve İzmit’ten direk girişler veriliyor. Bölgenin tek kalemde en büyük yatırımlarından olan dev ulaşım projesinin yaklaşık 50 Milyon Lira maliyetli son adımını uygulayan ekipler, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarını yürütüyor.

Demirci, Proje Mart Ayı İtibariyle Tamamlanmış Olacak

Çayırova’nın trafik yönünden rahatlamasına ve ilçenin ulaşımına kolaylık getirmesi beklenen Yenimahalle Köprülü Kavşak Projesi’nde incelemelerde bulunan başkan Demirci, büyük bir aksilik olmaması halinde projenin Mart ayı itibariyle %100 tamamlanmış olacağını açıkladı. Çayırova bağlantısı noktasında devam eden çalışmaları yerinde değerlendiren Demirci, Çayırova’yı hem D-100 karayolunun İzmit ve İstanbul yönüne, hem Darıca ve Şifa Mahallelerine, hem de Tem bağlantı yoluna yüksek kapasiteyle bağlayacak olan büyük bir ulaşım yatırımını ilçeye kazandırdıklarını ve artık Çayırova’nın giriş ve çıkışlarındaki trafik yükünün çok aza indirgeneceğini söyledi.