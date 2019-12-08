Yok Olmadan Sahip Çıkalım

www.gebzegazetesi.com un Haberi http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=29960

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIYOR ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIYOR Gebze Eskihisarda Tarih Katliamı Şehitlerin kemikleri sızlıyor Kocaelili yetkili ve yöneticilerin tarihi eserlere karşı büyük vefasızlığı Gebzeliler. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy İle Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakını göreve davet ediyor Gebze Eskihisar da Çanakkale savaşları hatırasını yaşatan Tarihi tren yolu köprüsü hafriyat yığınları altında kalmasına yetkililer seyirci kaldı.



Birinci Dünya harbi Çanakkale savaşların da Anadolu dan cepheye gönüllü asker gelmesini önlemek için, İngiliz E 11 deniz altısı tarafından Eskihisara gelen İngiliz askerleri tarafından bombalanan Eskihisardaki tarihi demir yolu köprüsünün ayakları hafriyat yığınları altın da kaldı. Vatandaşlar vali Hüseyin Aksoy ile Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın ın el koyup tarihi köprü ayaklarının koruma altına almasını istediler. Gazetemiz yıllar önce yetkilileri uyarmış tarihe canlı şahitlik yapan köprüye sahip çıkılmasını istemiştik yaptığımız haberimiz ; http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1799&t=makale

Sanayi kenti olarak tanınan Gebze Bölgesi tam anlamı İle tarih doğa Kültür Turizim bilim teknoloji ve kültür kentidir İstanbul’un yanı başında olmasına rağmen her yıl İstanbul’a gelen milyonlarca turisten hiç bir pay almamakta Gebze Nin değerleri yok olup gitmekte Kocaeli ve Gebze de yaşayan bizler bile il ve ilçelerimizi tanımamaktayız.Kocaeliyi yöneten Kocaeli Valisi sayın Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Beye bir çağrıda bulunmak istiyorum sorumluluğunuz altında çalışanlar Kocaeli ve Gebze bölgesini tanımaları için talimat vermelisiniz sevmek tanımakla başlar bilmek mutlu olmaktır Kocaeli ve Gebze tanıyıp bilmeden başarılı hizmet verilmez.Gebze’nin Değerleri Yok Olmasın Gazeteci ve belgeselci olarak yurt içi ve yurt dışında bir çok Yeri gezip görüyor kendi bölgemle karşılaştırıyorum bizdeki değerler bir çok yerde Yok bizler kıymetini bilmiyoruz.Sayın valim Sayın belediye başkanım Dünyaca tanınan Anibal anıt mezarı Atatürk’ün emaneti olmasına rağmen Tübitak buraya turistleri sokmuyor ziyarete kapalı Dünyaca tanınan Osman Hamdi bey Müzesi aylardır kapalı müze yıkılmak üzere .Gebze Eskihisar daki 3000 yıllık kale kapalı dururken devlet 40 tiriliyon lira harcayarak Herekeye yeni Kaleyi neden yaptı yoksa düşman mı geliyor bu konuda inceleme araştırma yapıldı Türkiye’min en çok tanınan Gebze Ballıkayalar tabiat parkı yok olma tehlikesi altında sular ve ağaçlar kuruyor Fatih’in. vefat ettiği Hünkar Çayırı sayın Cumhur Başkanı tarafından millet bahçesi yapılacağının açıklanasına rağmen hünkar çayırının dibine İstanbul ve Tuzla Belediyesi askeri bölgeden yol açıp binlerce oto sanayi sitesi inşaatı yaptırıyor Hünkar Çayırı yoğunluğu kaldırabilir mi .Eskihisar Dilovası arasına Demir Yolu yapma bahanesi ile sahil yok ediliyor tarihi Hicaz ve Bağdat Demir yolu Yıkılıp yok ediliyor bölgemizde büyük bir çevre ve doğa katliamı yapılıyor.Çanakkale Şehitleri Hatırası Tarihi Demir Yolu Köprüsü Hafriyat ve Toprak Altında kaldı Konuyla ilgili www.gebzegazetesi.com da yer alan haberleri paylaşarak vali ve Büyükşehir başkanına yazdığım açık mektubu noktalıyorum.Gazetenin haberini birlikte okuyalım Tarihi Demir yolu köprüsü Uluslarası sempozyum da bilimsel araştırma Bildiri ve Tez konusu oldu : http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/90.pdf http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=110339