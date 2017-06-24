Yollarda bayram tatili yoğunluğu

(AA) - Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde uzun araç kuyruklaoluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Ankara istikametinde her iki yolun çift şeride düştüğü Tavşancıl, Hereke, Kirazlıyalı, Kuruçeşme, Gültepe ve Köseköy mevkilerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. D-130 ile D-605 karayollarında ise normal akışında devam ediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca, Güney Marmara ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, Gebze ilçesindeki Eskihisar Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.

Feribot işletmeleri sefer sayısını artırırken, Yalova'daki Topçular İskelesi'ne geçmeye çalışan araçların oluşturduğu kuyruk 2 kilometreyi aştı.