Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

20 Nisan Cumartesi günü Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK başkanlarının katılımlarıyla açılışı yapılan 3. Hamsi Festivali ve Yöresel Ürünler Fuarı Çayırova Belediyesi hizmet binasının karşısında yer alan otopark alanında düzenleniyor. Çayırova Artvin, Kastamonu, Ordu, Sinop, Giresun ve Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneklerinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu festival 9 gün sürecek. Artvin, Kastamonu, Ordu, Sinop, Giresun ve Trabzon illerinin tatları ve kültürlerinin tanıtımınında yapıldığı festivalde kurulan stantlarda gıda, giyim ve çeşitli kültürel simgelerde vatandaşların beğenisine sunuluyor.



Başkan Çiftçi, “Şehitlerimize Allah’tan Rahmet Diliyorum”

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programın açılışında konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sözlerine “Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz için Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum” diyerek başladı.

“Birlikteliğimizi Bozamayacaklar”

Akabinde konuşmasını şu şekilde sürdüren başkan Çiftçi, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgede istikrarın yaşandığı, birlik ve beraberliğin sağlandığı bir ülkede yaşıyoruz. O hainlerin amacı bizleri yıldırmak, bizleri korkutmak. Ama amaçlarına, o emellerine ulaşamayacaklar. Bugün burada bir aradayız. İlçemizde faaliyetlerini sürdüren il derneklerimiz burada bir program düzenlemek istediler ve bizde belediye olarak yardımcı olduk. Bu tür programlarla hem vatandaşlarımız, hem de kültürlerimiz kaynaşıyor.” dedi.





Başkan Çiftçi, “Her Zaman Ulaşılabilir Olacağız”

Derneklerin önemine değinen başkan Çiftçi, “Bizim vatandaşlarımız ve derneklerimiz için yapacağımız birçok hizmet var. Görev süremiz olan bu 5 yılda derneklerimizin yanında olarak desteklerimizi sunacağız. Seçim beyannamemizde var olan Kültür Evi Projemizi hayata geçirdiğimizde, derneklerimiz her türlü faaliyetlerini, etkinliklerini ve projelerini burada gerçekleştirebilecekler. 5 yıl boyunca derneklerimiz ve vatandaşlarımıza hizmet ederek, her zaman ulaşılabilir olacağız.” dedi.

Gözen, “Kültürlerimiz Bir Arada”

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ardından konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, yörelerin ve bölgelerin kültürlerinin bir arada olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Festivalin düzenlenmesinde emeği olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ve dernek başkanlarına teşekkürlerini ileten Gözen, festivalin Çayırova için hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından festival alanında kurulan ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar gezildi. Birbirinden farklı kültürlerin buluştuğu program 9 gün sürecek.



