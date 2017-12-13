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‘’Yurdumun öğrencileri” spor şöleni başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda kalan üniversite gençleri için düzenlenen “Yurdumun Öğrenciler ile Spor Şöleni” başladı.

‘'Yurdumun öğrencileri” spor şöleni başladı

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:18

 

  Şölende yurt elemelerinden başarı ile çıkan 100 takım mücadele veriyor. Spor Şöleni, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenleniyor. Şölene katılan takımlar, mücadelelerini Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait muhtelif sahalarda gerçekleştiriyor.

 

SATRANÇ ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Öte yandan “Yurdumun Öğrencileri ile Spor Şöleni” Satranç müsabakalarında şampiyonlar belli oldu. Zorlu geçen maçların sonunda kızlarda Şerife Gelin Yurdu’ndan Sedanur Kalkavan birinci Semiha Ayverdi Yurdu’ndan İpek Yiğit ikinci, Canfeda Hatun Yurdu’ndan Ümmügülsüm Yılmaz üçüncü oldu. Erkeklerde ise Gebze Yurdu’ndan Mehmet Usta birinci, Gazi Süleyman Paşa Yurdu’ndan Yusuf Yaşar ikinci, Ahmet Hilmi Efendi Yurdu’ndan Süleyman Çepnioğlu üçüncü oldu.

 

YARI FİNALE ÇIKMAYA HAK KAZANDILAR

Futbol branşında yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Buna göre; Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu, Sultan Baba Yurdu, Kocaeli Yurdu ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu yarı takımda mücadele etmeye hak kazandı.

 

BÖLGE FİNALLERİ NİSAN’DA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Spor Şöleni, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenleniyor. Müsabakalar

19 Aralık Salı günü sona erecek. Nisan ayının başında bölge finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye finalleri ise Nisan – Mayıs aylarında yapılacak. Başarılı olan takımlara, eşofman takımı, tişört ve power bank hediye edilecek.

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