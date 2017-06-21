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Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sıklaştırdı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şeker, çikolata, tatlı satan işyerleri ile pasta ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.

Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sıklaştırdı

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:24


 Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayram alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmelerini sağlamak için tatlı, baklava vb. yiyeceklerin imalatını  ve satışını yapan iş yerlerinde denetimler gerçekleştiren ekipler Fatih Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı 50 gıda işletmesinin bulunduğu ilçede belediye ekipleri denetim yapılan kurumlarda, hijyen kontrolü,  mutfak hijyeni, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemelerin saklama koşulları,  kişisel hijyen, depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, evrak kontrolleri gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. İşletmelerde eksik görülen hususlar konusunda sözlü ve yazılı ihtarlar yapıldı. İçerisinde bulunduğumuz hafta boyunca denetimlerini sürdüren ekipler Ramazan Bayramı başlamadan süreci tamamlamış olacak.
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Vatandaşın huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için denetim ve kontrolleri arttıran belediye ekipleri, nüfus yoğunluğu olan caddelerde esnafların kurallara uyması konusunda da uyarılarda buludu. Kaldırım işgali yaparak yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen esnaflara gerekli uyarıları yapan ekipler kurallara uymayan esnaflar hakkında gerekli yasal işlemleri başlattılar. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kontrollerde genel hijyen şartlarının yanı sıra, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaparak, ürünlerin satış şartlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını inceledi.
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