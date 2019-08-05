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Zeki Kardeşler Çiftliği Kurban Bayramına Hazır

Gebze Tavşanlı Köyünün alt kısmında, Ballı Kayalar yolu güzergâhı üzerindeki 15 dönüm arazi üzerine bulunan Zeki Kardeşler Doğal Yaşam Çiftliğinde tesisler modernize ve entegre edilerek kurban bayramı öncesi hazırlıkları tamamlandı. Kesimhanenin diğer ünitelerle entegrasyonuyla artık büyükbaş kurbanlığın hissedara teslimi yarım saate kadar indi.

Zeki Kardeşler Çiftliği Kurban Bayramına Hazır

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03

BAYRAM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAM

Bölgesinde 31 yılı aşkın zamandır marketçilik gıda, kasapçılık ve beyaz eşya sektöründe istikrar ve   güvenin adresi olan Zeki Kardeşler, kendilerine ait doğal yaşam çiftliğindeki kesimhaneyi modernize ve  entegre ederek Kurban bayramına hazır hale getirdi. Tüm detaylar tek tek gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmıyor.

HALKIMIZIN MEMNUNİYETİ BİZLER İÇİN ÖNEMLİDİR

Zeki Kardeşler Çiftliği ve Doğal Yaşam Tesisleri daha modernize ve entegre hale getiren İşletme Sorumlusu Zeki Atbaş yaptığı özel açıklamada  “Kuruluşumuz bir aile şirketidir, yaptığımız tüm faaliyetlerde halkımızın beklentisi ve memnuniyeti bizler için çok önemlidir. Bunları yerine getirmek için de hiçbir fedakârlık ve yatırımdan kaçmıyoruz.  Geçtiğimiz ve ondan önceki yıllarda da Kurban bayramlarında halkımıza hızlı kaliteli bir hizmet verdiğimizden artan bir taleple karşılaştık.  Bizleri kendilerinden bir parça olarak gören değerli bölge halkımızın talepleri doğrultusunda özellikle başta Ardahan yöresi olmak üzere doğu Anadolu ve Karadeniz yaylalarının yüksek yerlerinde doğal beslenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların tesislerimize naklini sağlayarak steril ve yine alışık oldukları doğal beslenmelerine kurban bayramına kadar devam ederek randıman düşüklüğüne meydan vermeden süreci devam ettireceğiz.

TESİSLERİMİZİ MODERNİZE VE ENTEGRE HALE GETİRDİK

Tesislerimizdeki hayvan kesimlerinde tamamen bir entegrasyon süreci işleyecek.  Kurbanlık hayvan hissedarların nezaretinde görevlilerce usulüne uygun kesildikten hemen sonra hızlı bir süreç başlıyor.  Hayvan hiç zemine temas etmeden hava ray sistemiyle özel hazırlanmış hijyenik tezgahlarda ayrışımı yapılarak hissedarlara güvenle teslim ediliyor. Bir kurbanlığın kesiminden hissedara teslimi azami yarım saat olarak planlanmaktadır.


EKİBİMİZ TAMAMEN KADROLU VE PROFESYONEL

İslami usullerde kesim yapılan çiftlikte profesyonel kasaplar görev yapıyor. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koyduğu kurallar çerçevesinde ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren çiftlik, bu kurban bayramında da müşterilerine memnuniyet odaklı hizmet vermek için imkanlarını seferber etmiş. Vatandaşların daha detaylı bilgi alabilmeleri ve Telefonla ulaşılması gereken hallerde  0532 334 84 19 nolu numaralardan ulaşarak hem tesisleri hem de kurbanlık hayvanları yerinde  yerinde görebilirler.

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