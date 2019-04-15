Zeytinoğlu İşsizlik Oranını Değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ve ocak ayında yüzde 14.7’ye yükselen işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ocak ayında işsizlik oranı geçen yılın 3.9 puan üzerinde gerçekleşti. Aralık ayına göre ise 1.2 puan arttı. Sezonsal olarak ve ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle işsizlik oranında bu ay artış bekliyorduk.” dedi.

Ocak ayında işsiz sayısındaki ciddi artışa dikkat çeken Zeytinoğlu, “Ocak ayında işgücüne katılım sınırlı kalırken işsiz sayısı geçen yıla göre yaklaşık 1.3 milyon kişi artmış. Geçen yıl aynı aydaki işsiz sayısı ise 576 bin kişi gerilemişti. İstihdam kaybı da dikkat çekiyor. Geçen yılın ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 1.4 milyon kişi artarken, bu yıl 872 bin kişi azaldığını görüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, ocak ayında 872 bin kişilik istihdam kaybının büyük kısmının inşaat sektöründen kaynaklandığını belirterek, “Ekonomik faaliyetlere göre baktığımızda inşaat sektöründe geçen yıla göre istihdam edilenlerin sayısında 480 bin kişilik gerileme dikkat çekiyor. Benzer şekilde istihdam edilenler tarım sektöründe 345 bin kişi ve sanayi sektöründe 175 bin kişi azalmış. Hizmetler sektöründe ise 130 bin kişilik artış olduğunu görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yıla göre 6.8 puan artışla yüzde 26.7’ye yükselmesi konusunda önlem alınması gerektiğini vurguladı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, gelirler yüzde 12.8 oranında artarak 54.4 milyar TL, giderler yüzde 15.2 oranında artarak 78.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Mart ayında bütçe 24.5 milyar TL açık verdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Bütçe giderlerinde, gelirlerin üzerinde artış olmasından dolayı bütçe mart ayında da açık verdi. Üç aylık bütçe açığı ise 36.2 milyar TL oldu. Her zaman dile getirdiğimiz orta ve uzun vadede denk bütçeyi savunuyoruz. Böylece faizlerin üzerindeki baskının da kalkacağını düşünüyoruz.” dedi.