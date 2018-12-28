4,5 Yılda 80 Proje!

Çayırova’yı sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için eğitimden sağlığa, sanattan spora, ulaşımdan çevreye, kültürel yatırımlardan sosyal belediyeciliğe kadar her alanda 5 dönemde yapılacak olan yatırımı bir döneme sığdırdıklarını belirten Demirci, Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesisleri projesinin son durumunu yerinde değerlendirdi.

2018 yılı içerisinde başlayan ve hızla yapımı gerçekleştirilerek büyük oranda tamamlanan projenin ilçeye değer katacağını söyleyen Demirci, diğer semt meydanları ve sosyal tesislerinde olduğu gibi Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesislerinin de Çayırova’lılar tarafından büyük bir ilgi göreceğini belirtti. Şelalesiyle ön plana çıkan projenin hem yeşil hem de birçok donatıya sahip olduğunu aktaran Demirci, kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını da sözlerine ekledi.



Çayırova Belediyesi’nin 4,5 yılda dev yatırımlarla birçok hizmeti ilçeye kazandırdığını ve bu projelerle kentleşme ve kentlileşme yolunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Şevki Demirci, hizmetlerin ardı arkası kesilmeden devam edeceğini söyledi. Geride bıraktıkları sürede yapmış oldukları 80 projeyle yaşam kalitesi daha da yüksek bir Çayırova hedeflediklerini ve bunu da başardıklarını dile getiren Demirci, her yıl olduğu gibi bu yılda hizmette Çayırova’nın ilkleri yaşadığını söyledi.



Demirci, “Daha Yapacak Çok İşimiz Var”

Eğitimden sağlığa, sanattan spora, ulaşımdan çevreye ve tüm ana yatırım kalemlerinde 9 mahallenin 9’unda hizmet ürettiklerini ifade eden Demirci, “Çayırova’mız için daha yapacak çok işimiz var. Geride bıraktığımız zamana baktığımızda dolu dizgin hizmet seferberliği görüyoruz. Bu azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içinde başladığımız 2 semt meydanımızdan birisi olan Çağdaşkent Semt Meydanı ve Sosyal Tesislerini hizmete sunduk, şimdi ise Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesislerini tamamlıyoruz. Yine eğitim tabanlı olan projelerimizden biriside Trafik Eğitim Parkıydı. Proje tamam kısa bir süre sonra hizmete açıyoruz. Ulaşım alanında ve prestij uygulamalarında Tuna, Menderes ve Gaziler Caddemizi modern ve prestijli görünümleriyle hizmete sunduk. Yine bu yıl başladığımız projelerimizden birisi de şifa bağlantısı geçiş köprüsü. Büyükşehirimizle birlikte burada da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca 4K Projelerimizin son ve en önemli adımı olan Kent Meydanı projemizin de startını vererek çalışmalara başladık. Her yılı dolu dolu geçirdiğimiz bu hizmet seferberliğinde söylediğimiz gibi daha yapacak çok işimiz var. Sırada 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, engelsiz yaşam merkezi var. Hedeflerimize ulaşacağız.” dedi.