Abisini bıçakladı!

Alınan bilgiye olay dün Gebze Beylikbağı Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. S.Ö ve H.Ö isimli iki kardeş arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında H.Ö ağabeyi olan S.Ö’yü bıçakla yaraladı. H.Ö yaşanan olay sonrası kayıplara karışırken bıçakla yaralanan ağabey tedavisi yapılmak üzere ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.