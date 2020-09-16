Ahilik Kutlama Komitesi Vali Seddar Yavuz’u Ziyaret Etti

Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı ve Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Kadir Durmuş ile Ahilik Kutlama Komite üyeleri, Vali Seddar Yavuz’u ziyaret ettiler.

Karamürsel Alp toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Kadir Durmuş ve yılın ahisi Mehmet Onur Okyay’ın Ahilik Haftası’nın anlamı ve etkinlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Yılın Ahisi Mehmet Onur Okyay ve Kalfa İsmail Budak’a cübbelerini giydirip, teşekkür belgelerini veren Vali Seddar Yavuz; ‘ Anadolu irfanının esnaf ahlakına yansıyan yönü olan Ahilik sisteminin günümüzü de aydınlatmaya devam ettiğini’ belirterek, Ahilerin haftalarını kutladı ve esnaflarımıza bol kazançlar diledi.