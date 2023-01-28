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Artan salgın hastalık sebebiyle ortak alanlar dezenfekte ediliyor

Son aylarda artan salgın hastalık sebebiyle Dilovası genelinde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Artan salgın hastalık sebebiyle ortak alanlar dezenfekte ediliyor

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:49

  Pandemi sürecinin sona ermesi sonrası dezenfekte çalışmalarına ara veren Dilovası Belediyesi, son aylarda ülke genelinde artan salgın sebebiyle yeniden dezenfekte çalışmalarına başladı. Tüm yurtta önemli oranda artış gösteren salgında vatandaşlar uzun süre hastalıktan kurtulmak için uğraşırken Dilovası Belediyesi de tedbirlerini artırdı. Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarla birlikte cami bahçeleri ile çocuk parklarını dezenfekte etti. Halkın sağlığına önem verdiklerini dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ülkemizde son aylarda artış gösteren salgın sonrası Dilovası Belediyesi olarak ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Dilovası halkının yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Dilovası Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz" dedi. 
 


İHA
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