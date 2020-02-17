Aşçılık Atölyesinde Ustalar Yetişiyor

Alanında uzman kurs eğitmenleri nezaretinde aşçılık atölyesinde teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler belgelerini aldıktan sonra daha kolay iş bulma imkanına kavuşuyor. Bu dönem 70 kişinin belge aldığı aşçılık kursuna katılan bayanlar haftanın beş günü 6 saat eğitim alıyor.

Beş ay süren kurslarda Türk ve dünya mutfağı, servis açma, misafir ağırlama gibi eğitiminin yanında geleneksel yöresel lezzetleri de öğrenen kursiyerler uygulamalı eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin gün yüzüne çıktığı aşçılık atölyesini başarı ile bitiren kursiyerler, kadın girişimcilik desteklerinden de faydalanmaya hak kazanıyor. 24 kursiyerin eğitimini sürdürdüğü aşçılık kursunda önümüzdeki günlerde 3. grup eğitimlere başlayacak.