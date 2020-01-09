Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

Kocaeli'de belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Kandıra ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar, Elmacık Mahallesi ile Araman Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Sakallar mevkisindeki 150 metrelik kısmında çökmeye neden oldu. Olay sırasında yolun çöken kısmında kalan bir panelvan ile sulama tankeri, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.