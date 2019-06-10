Başkan Bıyık, Darıcalılarla piknikte buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayram tatili olmasına rağmen hafta sonu vatandaşları yalnız bırakmadı. Düğün ve cenazelerde vatandaşların acı ve tatlı günlerinde yanında olan Başkan Bıyık, derneklerin piknik organizasyonlarına da katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Düğün ve cenazelere bizzat katılarak Darıcalıları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, vatandaşların üzüntülerine ve mutluluklarına ortak oluyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarla bir arada olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayram tatilinde de sürekli Darıcalılarla iç içe oldu.

CANLARLA PİKNİKTE BULUŞTU

Düğün ve cenaze törenlerinin yanı sıra bayramda piknikte buluşan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının davetlerine de katılan Başkan Bıyık, vatandaşlarla birlikte stres attı ve coşkularına ortak oldu. İlk olarak Darıca Cemevi’nin düzenlediği pikniğe katılan Başkan Bıyık, Canlarla bir araya gelerek hasbihal etti. Bıyık, daha sonra Erzurum Avcı Köyü ile Mezerek Köyü derneklerinin piknik programlarına katılarak Erzurumlulara konuk oldu. Bayram tatilinde stres atan ve eğlenen Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, hemşerilerinin sevinçlerini de paylaştı. Başkan Bıyık’a piknik programlarında Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Cüneyt Şentürk de eşlik etti.