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Başkan Bıyık Zabıta Haftasını Kutladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık 01-07 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta personeliyle birlikte vatandaşa ve esnafa çiçek dağıttı.

Başkan Bıyık Zabıta Haftasını Kutladı

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:25

Başkan Bıyık, beraberinde Zabıta Müdürü Yücel Arslan ve zabıta personeli ile birlikte Zabıta Haftası dolayısıyla vatandaşlara ve esnafa çiçek dağıtırken, öğle yemeğinde Zabıta personeli ile bir araya gelerek tüm personeli tebrik edip görevlerinde başarılar diledi.

ZABITA VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE

Personelle birlikte öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Bıyık, personelle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler alırken, “1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı’nın bu yıl 193. kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Zabıta Teşkilatı ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Zabıta Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana sürekli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle ve fedakarca hizmet veren Zabıta Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum, görevlerinizde başarılar diliyorum. Vatandaşlarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek Zabıta Haftası’nı kutladı.

 

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