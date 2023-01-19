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Başkan Çiftçi, 5 okul arazisi ürettiklerinin müjdesini verdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer ve söyleşi günleri programında öğrencilerin sorularını cevapladı. Başarının en önemli sırrının çok çalışmaktan geçtiğini belirten Başkan Çiftçi, Çayırova’da 5 yeni okul arazisinin de müjdesini verdi.

Başkan Çiftçi, 5 okul arazisi ürettiklerinin müjdesini verdi

19 Ocak 2023 Perşembe 14:22

  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.  Okulda düzenlenen kariyer ve söyleşi günleri programına konuk olan Başkan Çiftçi, öğrencilere mesleki ve belediyecilik deneyimlerini paylaştı. Mühendislik ve belediye başkanlığı ile ilgili öğrencilerden birçok soru alan Çiftçi, soruları samimiyetle cevapladı. Başarının en önemli sırrının çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Çiftçi, öğrencilere motivasyonlarını koruyarak hayalleri için çalışmaları gerektiğini aktardı. Çayırova hakkında da öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Çiftçi, okul alanı ve yeşil alan üretmeyi önemsediklerini belirtti. İlçe nüfusunun önümüzdeki yıllarda artacağını belirten Çiftçi, oluşabilecek okul sorununu düşünerek şimdiden 5 okul arazisi ürettiklerinin müjdesini verdi. 
  Programın sonunda Okul Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Okul Aile Birliği Başkanı Ayhan Yılmaz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye plaket takdiminde bulundu. 
 


İHA
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