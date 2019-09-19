banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi Emek Mahallesini dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdiği Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Emek Mahallesinde, vatandaşları dinledi.

Başkan Çiftçi Emek Mahallesini dinledi

19 Eylül 2019 Perşembe 11:33

Akçakoca İlkokulu bahçesinde gerçekleşen danışma meclisine, AK Parti İlçe Başkanvekili Aşkın Duman, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban , belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Emek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çapkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SORUNLARI DİNLEDİ, SORULARI CEVAPLADI

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri birlikte mahalle sakinlerinin talep, görüş, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinleyen ve sorularını cevaplayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Çayırova tarihinde ilk defa mahalle mahalle halkımızla buluşuyoruz. Sizi dinleyerek, sıkıntılarınız konusunda istişare ediyoruz. Emek Mahallesi, Çayırova’nın en değerli konumunda olan bir yer. Altyapıda yüzde 95 seviyesindeyiz.  Önümüzdeki yıl üst yapı konusunun çözüldüğü bir Emek Mahallesi’nde birlikte olacağız. Seçimden sonra hazırlıklarımızı tamamlayarak asfalt çalışmasına başladık. Riskli alan olarak ilan edilen yerle ilgili kentsel dönüşüm derneği başkanı bize gelecek bir sunum yapacak. “şeklinde konuştu.

HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çayırova’ya hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi,” Ben uzun yıllardır bu şehirde yaşıyorum. Çayırovamı ve sizleri çok seviyorum. İnşallah dönemin sonuna kadar elimden geldiği kadarıyla 9 mahallemize en yüksek oranda hizmet yapmak için canla başla çalışıp gecemizi gündüzümüze katacağım. Yavrularımızın daha güzel bir Çayırova ‘da yaşaması için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız.  Çayırova Belediyesi olarak İŞKUR’la beraber bir protokol yaptık ve belediye bünyesinde mavi masa kurduk. Bugüne kadar 10 bine yakın kardeşimiz iş başvurusunda bulundu ve bin kardeşimize iş imkânı sağladık.” dedi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmanın ardından vatandaşlar tek tek söz alarak talep, öner ve sorunlarını anlattılar. Program vatandaşlara yapılan ikramla son buldu.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Genç Fenerbahçeliler Aşure dağıttı Dilovası Genç Fenerbahçeliler Aşure dağıttı
Esnafımızında vatandaşımızında yüzü gülecek Esnafımızında vatandaşımızında yüzü gülecek
Başkan Bıyık’tan hacı ziyaretleri Başkan Bıyık’tan hacı ziyaretleri
Çiftçi,” Sanayicilerimizin fikirleri bizim için çok önemli” Çiftçi,” Sanayicilerimizin fikirleri bizim için...
Darıca’nın yeni mekanı: Balyanoz Cafe Darıca’nın yeni mekanı: Balyanoz Cafe
Başkan Bıyık’tan Yaşlı Ve Hasta Ziyaretleri Başkan Bıyık’tan Yaşlı Ve Hasta Ziyaretleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dilovası Genç Fenerbahçeliler Aşure dağıttı
Dilovası genç Fenerbahçeliler tarafar grubu muharrem ayı dolayısıyla Dilovası Belediyesi önünde halka...

Haberi Oku