Başkan Köşker Denetim Yaptı!

Hizmete giren Aile Danışmanlığı Merkezi’nde incelemelerde ve denetimde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, merkezin uzman kadrosuyla Gebzeli ailelerin yanında olduğunu dile getirdi.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanında faaliyete geçen Aile Danışmanlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gebze’deki ailelere uzman kadrosuyla destek veren Aile Danışmanlık Merkezi’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e başkan yardımcısı Sadık Albayrak, ilgili birim müdürü ve merkez çalışanları eşlik etti. Aile Danışmanlığı Merkezi’nde Gebzeli ailelere ve bireylere hangi konularda destek olunduğu noktasında bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı açıklamada aile içi iletişimin önemine değindi.

MUTLU AİLE MUTLU TOPLUM

Mutlu toplumun temelinde huzurlu ve mutlu ailelerin birlikteliğin yer aldığına değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Mutlu bir toplumun temeli mutlu bir aileden geçer. Aile içinde mutluluğun temeli de sağlıklı iletişimden geçer. Bu anlamda oluşturduğumuz Aile Danışmanlık Merkezi’mizde ailelere ücretsiz danışmalık hizmeti veriyoruz” dedi.

641 11 82 NOLU TELEFON

Gebze Belediyesi bünyesinde belediye başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulan Aile Danışmanlığı Merkezi’ne ilginin ve geri dönüşün her geçen gün arttığını dile getiren merkez yetkilileri, 0 262 641 11 82 numaralı telefon numarasına gelen talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Konusunda uzman psikolog ve sosyologların, Aile Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran ailelerin ve bireylerin sorunlarının çözümünde yardımcı olduğuna dikkat çeken merkez yetkilileri 641 11 82 numaralı telefona başvuruların dışında, Gebze bölgesinden bu hizmetten yararlanan vatandaşların teşekkür için de telefon ettikleri bilgisini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile paylaştı. Başkan Köşker, Aile Danışmanlığı Merkezi personeline ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.