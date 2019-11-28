İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir’e Manisa’dan ziyaret

Manisa ili Demirci ilçesi Belediye Başkanı Selami Selçuk’tan Başkan Şayir’e ziyaret.

Başkan Şayir'e Manisa'dan ziyaret

28 Kasım 2019 Perşembe 11:13

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Manisa’nın Demirci İlçesi Belediye Başkanı Selami Selçuk’u ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Şayir, meslektaşı Selçuk’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’ta misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir ve meclis üyelerine teşekkür ederken, ilçesinde yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam ediyor Darıca’da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam...
Çiftçi, Vatandaşlarla Naim Süleymanoğlu filmini izledi Çiftçi, Vatandaşlarla Naim Süleymanoğlu filmini...
Darıca Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık Darıca Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık
Otizm Hastası Ali’nin Hayali Gerçek Oldu Otizm Hastası Ali’nin Hayali Gerçek Oldu
Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde...
Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Darıca’da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile...
Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri “Kariyer...

Haberi Oku