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Başkan Şener’den, Başkan Şayir’e ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkan Şener'den, Başkan Şayir'e ziyaret

03 Ocak 2020 Cuma 09:21

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Bakan Söğüt’’ün ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getiren Başkan Şayir, “Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederim. Aynı dönemde göreve başladığımız Söğüt’ün Körfez’e önemli hizmetlerinin olacağını yaptığı çalışmalar ile görüyoruz. İnşallah 5 yıllık görev sonunda da hizmet dolu bir dönem sonunda alnının akıyla görev süresini bitireceğine inanıyor. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum.”dedi.

DİLOVASI, ŞAYİR’LE HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAK

Başkan Söğüt’te misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür ederek, “Dilovası’nı ilçemize yakın olması nedeniyle yakından takip ediyoruz. Dilovası, Kocaeli’de en çok hizmeti hak eden bir ilçemiz. Son 10 yılda AK Parti iktidarıyla çok ciddi hizmetler yapılmasına karşılık yinede hizmet açlığı devam eden bir ilçemiz. İnşallah genç, dinamik Başkanımız Hamza Şayir’le bu dönem hizmet atağı daha da büyüyecek, güzel projeleri Dilovası’na kazandıracaktır. İnşallah beş yılsonunda da Dilovası hak ettiği huzur dolu, yaşanabilir bir ilçe konumuna gelecektir. ”dedi.  

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