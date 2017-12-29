Başkan’dan Darıca’ya müjde



Başkanlar Darıcalı Dadaşlarla buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Sıddık Topal ve yönetimine konuk oldu. Erzurumluların da eşlik ettiği ziyarette birlik ve beraberlik mesajlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca ve kent genelindeki projeler görüşüldü. Başkan Karaosmanoğlu, “Erzurum, Anadolu coğrafyasının en güzel kentlerinden birisidir. Bugün büyük alim ve mütefekkir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. O güzel insanlar hem kendi devrini hem de geleceği eserleriyle aydınlatmışlardır” dedi.

“İSTANBUL İLE ULAŞIMIMIZI ENTEGRE BİR HALE GETİRECEĞİZ”

Fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya geldiklerini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Allah nasip ederse 2018 yılının ilk çeyreğinde Darıca’da Metro’nun temellerini atıyoruz. Darıca sahillerinden başlayacak metromuz OSB’ler bölgesine kadar gidecek. İki milyona yaklaşan nüfusuyla sanayi kenti olan Kocaeli’nin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Türkiye üreten bir kenttir. Buna göre önlemlerimizi alıyoruz. Büyüyen şehirlerde en büyük problem ulaşımdır. Bu noktada yer altını kullanacağız. İstanbul ile ulaşımımızı entegre bir hale getireceğiz. Darıca başta olmak üzere kent genelimizde altyapı ve üst yapı da önemli yatırımlar yaptık” diye konuştu.

ASKERİ ALAN VATANDAŞIMIZIN KULLANIMINA AÇILACAK

Milli Savunma Bakanlığı döneminde Darıca’daki askeri alanın Kocaeli’ye kazandırılmasında büyük çaba sarf eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katkılarıyla yeşil alanın Kocaeli’ye kazandırıldığını belirten Karaosmanoğlu, “Bin dönümlük alanın büyük bir çoğunluğunu yeşil alan olarak kalacak. Belli bir bölümünü de okul, ilçe belediye binamız ve kaymakamlığımızın yer alacak. Ancak bu büyük o alanın çok önemli bir bölümü mesire alanı olarak halkımızın hizmetinde olacak” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.